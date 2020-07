Forse ci siamo: dopo tanta attesa, la Warner Bros Pictures potrebbe essere pronta a mostrare al mondo le prime scene di, il kolossal di Denis Villeneuve in arrivo a dicembre.

L’occasione dovrebbe presentarsi il 12 agosto, quando cioè Inception tornerà nei cinema di alcuni paesi per le celebrazioni del 10° anniversario. Se ricordate, il film di Nolan sarebbe dovuto tornare in sala anche in Italia e essere accompagnato da un’anteprima dei prossimi film Warner Bros prima che Tenet fosse rimandato.

In attesa di scoprire se la pellicola con Leonardo DiCaprio sarà a metà agosto anche nelle sale italiane, alcuni cinema europei (come quelli portoghesi e quelli danesi) hanno confermato che prima del film proietteranno uno sguardo esclusivo a Tenet, il nuovo trailer di Wonder Woman 1984 e anche il primo trailer di Dune.

Chiaramente non è detto che il materiale finisca subito online, ma vi terremo aggiornati.

És fã do filme #Inception? 10 anos depois da sua estreia mundial, o Cinema City vai exibir a obra de Christopher Nolan, que também terá imagens exclusivas dos filmes #Tenet e #Dune Mais novidades em breve 😉🍿 pic.twitter.com/zxEicx5N9C — Cinema City (@CinemaCityPT) July 29, 2020

Dune è uno dei progetti più importanti del 2020 per la Warner Bros., e la major sta già sviluppando il sequel.

Le riprese di Dune si sono svolte in Ungheria e in Giordania. Il cast comprende Timothée Chalamet (che sarà il protagonista Paul Atreides), Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgard, Charlotte Rampling, Josh Brolin, Javier Bardem, Zendaya, Jason Momoa, Charlotte Rampling e Oscar Isaac. Alla produzione la Legendary Pictures, che nel 2016 ha acquisito i diritti di sfruttamento delle opere di Herbert.

Ambientato in un lontano futuro, Dune venne pubblicato nel 1965 e vinse il premio Nebula e il premio Hugo ed è il primo di sei romanzi che formano la parte centrale del Ciclo di Dune (esteso poi dal figlio Brian Herbert assieme a Kevin J. Anderson). La storia segue le vicende della dinastia Atreides e quella Harkonnen per il controllo del pianeta desertico Arrakis, dove viene prodotta una sostanza fondamentale per la struttura della società galattica in cui è ambientata la storia.

