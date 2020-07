Uno dei momenti più commoventi di, il pluripremiato musical di Lin-Manuel Miranda Hamilton da diverse settimane su Disney+ in versione filmata, è di certo quello in cui Eliza (interpretata da Phillipa Soo) si scioglie un sussulto struggente, che tra gli spettatori è stato interpretato in modi sempre diversi.

Intervistata di recente a questo proposito, l’attrice ha ammesso:

Non so dirvi con esattezza cosa stessi pensando quando catturarono quel momento [nel 2016], perché sera dopo sera era sempre diverso. Ma sì, il personaggio di Eliza vede Hamilton o vede la sua eredità o l’orfanotrofio…o i suoi figli che raccontano la sua storia. Per me ogni giorno era un’esplorazione perché quando reciti in uno spettacolo otto volte a settimana per un anno intero, scopri cose nuove ogni volta.

L’attrice ha poi confermato una teoria secondo cui il personaggio infrange la quarta parete, scopre il pubblico e si rende conto che la storia di suo marito è stata raccontata e che quindi “si guarda attorno, vede queste bellissime facce e capisce che quella storia è stata tramandata per generazioni“.

Ed ecco anche una compilation con tutte le interpretazioni:

Come descritto nel comunicato ufficiale, il film è un passo avanti nell’arte della “ripresa dal vivo” che trasporta il pubblico nel mondo dello spettacolo di Broadway in modo unico e intimo. Combinando i migliori elementi del teatro dal vivo, del cinema e dello streaming, il risultato è un’esperienza cinematografica che rappresenta un modo completamente nuovo di vivere Hamilton.

La versione filmata del musical è stata registrata al The Richard Rodgers Theatre di Broadway nel giugno del 2016 e annovera nel cast il vincitore del Tony Award® Lin-Manuel Miranda nel ruolo di Alexander Hamilton. Daveed Diggs interpreta Marquis de Lafayette/Thomas Jefferson, mentre Renée Elise Goldsberry è Angelica Schuyler; Leslie Odom, Jr. è Aaron Burr; il nominato ai Tony Award Christopher Jackson interpreta il ruolo di George Washington; Jonathan Groff è King George; Phillipa Soo è Eliza Hamilton e Jasmine Cephas Jones interpreta Peggy Schuyler/Maria Reynolds; Okieriete Onaodowan è Hercules Mulligan/James Madison e Anthony Ramos è John Laurens/Philip Hamilton.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!