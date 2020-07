Tenet ha ottenuto l’approvazione del governo e potrà uscire in Cina: la notizia arriva da Variety, che sostiene che presto sarà comunicata la data d’uscita del film di Christopher Nolan.

I cinema cinesi hanno riaperto in regioni a basso rischio a partire dal 20 luglio con incassi sempre più incoraggianti. I maggiori sono stati realizzati da Dolittle e Bloodshot, pellicole ancora inedite in Cina, a dimostrazione che sono i nuovi film ad attirare nuovamente il pubblico in sala e non i film di catalogo.

Nel corso dell’ultima settimana sono stati riaperti circa 4,900 cinema, ovvero il 44% del totale, che al momento possono operare al 30% della capacità posizionando gli spettatori a distanza di sicurezza.

Complessivamente, nel corso del weekend sono stati incassati 12.6 milioni di dollari (15.5 nei primi sette giorni), con incrementi quotidiani, a dimostrazione che il pubblico sta lentamente tornando in sala.

Ecco anche la locandina:

Tenet: i dettagli e la sinossi

John David Washington è il nuovo protagonista dell’originale sci-fi d’azione di Christopher Nolan, “Tenet”. Armato solo di una parola – Tenet – e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma inversione.

Il cast di Tenet include Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, con Michael Caine e Kenneth Branagh.

Tenet è stato scritto e diretto da Nolan ed è stato realizzato con un mix di IMAX® e pellicola in 70mm. Emma Thomas e Nolan sono produttori con Thomas Hayslip in veste di produttore esecutivo.

La squadra creativa che ha lavorato dietro le quinte comprende il direttore della fotografia Hoyte van Hoytema, lo scenografo Nathan Crowley, la montatrice Jennifer Lame, il costumista Jeffrey Kurland, il supervisore degli effetti visivi Andrew Jackson e il supervisore degli effetti speciali Scott Fisher. La colonna sonora è opera del compositore Ludwig Göransson. Girato in sette nazioni differenti, il film verrà distribuito al cinema dalla Warner Bros. Pictures.

In Italia Tenet arriverà il 26 agosto (qui tutte le date d’uscita).