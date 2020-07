La Warner Bros. Italia ha diffuso un nuovo spot televisivo in italiano di, l’atteso film di Christopher Nolan che approderà nei nostri cinema e in quelli di circa 70 paesi mercoledì

Potete ammirarlo qui di seguito:

John David Washington è il nuovo protagonista dell’originale sci-fi d’azione di Christopher Nolan, “Tenet”.

Armato solo di una parola – Tenet – e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma inversione.