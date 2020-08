In una recente intervista con il sito tedesco Geek ha parlato del suo futuro con l’universo cinematografico DC parlando die del secondo capitolo in arrivo a ottobre.

Come spiegato dalla regista:

[Wonder Woman 1984] mi ha dato la possibilità di fare cose che non ho avuto modo di fare con il primo film. Sono stata felice di raccontare la storia delle sue origini, la sua genesi, ma non avevamo ancora visto ciò di cui era veramente capace. È emozionante per me mostrarla al picco della sua forza, ma è anche importante che combatta una guerra interna: è una Dea che cerca di aiutare l’umanità. Non solo combatte il male, ma vuole anche mostrare alle persone cattive come cambiare. È un dilemma molto interessante.

Dopo Wonder Woman 1984 è in programma non solo uno spin-off sulle Amazzoni, ma anche il terzo film con Gal Gadot:

Il prossimo sarà probabilmente il mio ultimo film su Wonder Woman, perciò dovrò metterci tutto quello che voglio mostrare. Bisogna ragionare con molta attenzione.

Qualche settimana fa la regista aveva parlato dei suoi piani per il terzo capitolo della saga di Diana Prince, svelando che l’emergenza Coronavirus aveva avuto un impatto sulla storia:

Ho premuto il pulsante pausa. La verità è che le idee sulla trama che avevamo erano di un mondo fermo a sei mesi fa. Vorrei assorbire ogni singola conseguenza di ciò che stiamo vivendo e del risultato di questa crisi pandemica prima di tornare al lavoro. […] La trama probabilmente rimarrà molto simile a come l’avevamo ideata, ma voglio essere sicura che sia influenzata da tutto quello che sta accadendo e dai cambiamenti che stiamo vivendo.

Wonder Woman 1984 sarà al cinema in Italia il 1° ottobre. Questa la sinossi ufficiale:

Un rapido balzo fino agli anni ’80 nella nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, che si troverà ad affrontare un nemico del tutto nuovo: The Cheetah.

Nel cast del film film compare anche Kristen Wiig nel ruolo della super cattiva Cheetah, così come Pedro Pascal. Chris Pine fa ritorno al suo ruolo di Steve Trevor. Nel cast anche Ravi Patel, Natasha Rothwell e Soundarya Sharma.

Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder, Patty Jenkins, Stephen Jones e Gal Gadot sono i produttori del film. Rebecca Roven Oakley, Richard Suckle, Wesley Coller, Geoff Johns e Walter Hamada ne sono i produttori esecutivi.

A far compagnia alla regista dietro la macchina da presa, il direttore della fotografia Matthew Jensen, la scenografa candidata all’Oscar® Aline Bonetto (“Amélie”) e la costumista premio Oscar® Lindy Hemming (“Topsy-Turvy”). Il montatore candidato all’Oscar®, Richard Pearson (“United 93”) si occuperà del montaggio del film.

Tra i luoghi per le riprese la produzione ha scelto Washington, D.C., Alexandria, Virginia oltre a Regno Unito, Spagna e Isole Canarie.

“Wonder Woman 1984” è ispirato al personaggio creato da William Moulton Marston e pubblicato nei fumetti dalla DC Entertainment. Il film sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures, una compagnia della Warner Bros. Entertainment.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti!

