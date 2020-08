, come tutti noi, attende con impazienza Tenet, la nuova opera firmata

Vi abbiamo fornito una puntuale cronaca delle traversie relative all’uscita della pellicola, di come Christopher Nolan fosse inizialmente ottimista circa la possibilità di vedere il suo Tenet nei cinema alla fine di luglio, ottimismo che ha poi dovuto fare necessariamente i conti con l’andamento dell’emergenza sanitaria del nuovo Coronavirus negli Stati Uniti, un paese che ha risposto in maniera non omogenea e, forse, efficace, alle necessità di contenimento del contagio.

Alla fine, come noto, la Warner ha deciso: Tenet, l’atteso film di Christopher Nolan, approderà nei nostri cinema e in quelli di circa 70 paesi mercoledì 26 agosto, prima che negli USA.

In un’intervista fatta con l’Hollywood Reporter (via ScreenRant) fatta per promuovere l’arrivo su HBO Max del suo nuovo film, An American Pickle (inizialmente previsto per la sala), Seth Rogen ha parlato delle cautele e delle paure collegate alla distribuzione cinematografica di un lungometraggio in un contesto come quello attuale tanto da scherzare in maniera diretta proprio sui rischi che l’arrivo di Tenet a fine luglio avrebbe potuto comportare:

Nelle riunioni su Zoom con la mia casa di produzione il mantra era “aspettiamo di vedere cosa farà Chris Nolan”. WWCND era quello che ci ripetevamo di continuo. What would Chris Nolan do? Cosa farebbe Chris Nolan? Per un po’ pareva che la risposta alla domanda di cui sopra poteva essere “uccidere tutti i suoi più grandi fan”. Ora però la risposta pare cambiata e mi sembra una cosa ottima.

Tenet: i dettagli e la sinossi

John David Washington è il nuovo protagonista dell’originale sci-fi d’azione di Christopher Nolan, “Tenet”. Armato solo di una parola – Tenet – e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma inversione.

Il cast di Tenet include Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, con Michael Caine e Kenneth Branagh.

Tenet è stato scritto e diretto da Nolan ed è stato realizzato con un mix di IMAX® e pellicola in 70mm. Emma Thomas e Nolan sono produttori con Thomas Hayslip in veste di produttore esecutivo.

La squadra creativa che ha lavorato dietro le quinte comprende il direttore della fotografia Hoyte van Hoytema, lo scenografo Nathan Crowley, la montatrice Jennifer Lame, il costumista Jeffrey Kurland, il supervisore degli effetti visivi Andrew Jackson e il supervisore degli effetti speciali Scott Fisher. La colonna sonora è opera del compositore Ludwig Göransson. Girato in sette nazioni differenti, il film verrà distribuito al cinema dalla Warner Bros. Pictures in Italia il 26 agosto.

