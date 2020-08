Per la sua nuova fatica, Tenet,non ha potuto contare sul suo abituale editor,, impegnato con Sam Mendes e il suoe ha scelto di collaborare con la montatrice

Lame ha un ottimo curriculum alle sue spalle fatto però di lungometraggi come Manchester by the Sea, Hereditary, Marriage Story, pellicole acclamate da critica e pubblico, ma la cui portata spettacolare non può essere chiaramente paragonata a quella di un film di Christopher Nolan, un filmmaker abituato a lavorare con budget che definire colossali sarebbe riduttivo.

In una chiacchierata fatta con IGC Magazine (via IndieWire) il regista spiega perché ha scelto proprio Jennifer Lame e il particolare, e ovviamente scherzoso, monito che le ha dato:

Questa prima volta lavorativa con Jen Lame è stata un vero piacere. La prima volta che abbiamo parlato le ho detto scherzando che, per un editor, questo potrebbe essere il film più complicato di sempre da montare anche se credo che probabilmente ora non se la sentirebbe di smentire questa cosa [ride, ndr.]. Far funzionare tutti gli aspetti della rappresentazione del tempo che corre in direzioni differenti ha significato andare ben oltre quello che stava scritto sulla pagina poiché l’esecuzione effettiva dipendeva dal successo della traduzione visiva del tutto.

Christopher Nolan aveva, ovviamente, guardato i precedenti film ai quali Jennifer Lame aveva lavorato e nonostante si trattasse di pellicole “più piccole” rispetto a quelle che lui gira abitualmente, non era per nulla preoccupato da una possibile “mancanza di esperienza”:

Cerco l’eccellenza e la capacità di giudizio. Quando ci si incontra, si tratta di capire se si può lavorare insieme sulla base di un linguaggio creativo comune. Ed è proprio questo che è avvenuto con Jen.

Tenet: i dettagli e la sinossi del film di Christopher Nolan

John David Washington è il nuovo protagonista dell’originale sci-fi d’azione di Christopher Nolan, “Tenet”. Armato solo di una parola – Tenet – e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma inversione.

Il cast di Tenet include Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, con Michael Caine e Kenneth Branagh.

Tenet è stato scritto e diretto da Nolan ed è stato realizzato con un mix di IMAX® e pellicola in 70mm. Emma Thomas e Nolan sono produttori con Thomas Hayslip in veste di produttore esecutivo.

La squadra creativa che ha lavorato dietro le quinte comprende il direttore della fotografia Hoyte van Hoytema, lo scenografo Nathan Crowley, la montatrice Jennifer Lame, il costumista Jeffrey Kurland, il supervisore degli effetti visivi Andrew Jackson e il supervisore degli effetti speciali Scott Fisher. La colonna sonora è opera del compositore Ludwig Göransson. Girato in sette nazioni differenti, il film verrà distribuito al cinema dalla Warner Bros. Pictures in Italia il 26 agosto.