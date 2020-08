L’ Hollywood Reporter ha intervistatoa proposito di(in altri paesi), il film di Ludwig Shammasian e Paul Shammasian che è finalmente uscito in digitale negli Stati Uniti a tre anni dalla presentazione al film festival di Edimburgo.

In tale occasione l’attore ha parlato della sua prossima fase professionale:

L’unica cosa che voglio fare ora è… provare paura, terrore e emozione senza freni proprio come mi sono sentito quando ho letto la parte di Malky [in Retaliation]. È stato immediato, ho pensato subito: “Oddio, adesso come faccio?”. Ma sono quelle che le sfide che mi piacciono. Sono stato quasi addestrato a diventare una celebrità da giovane, ma adesso si cambia aria. Voglio spaccare tutto con le mie interpretazioni. Non ho più paura di nulla. Se c’è un ruolo che mi terrorizza e che mi mette alla prova, allora scelgo quello.

Diciamo le cose come stanno: i soldi non mi interessano. E neanche la fama. Sono motivato dalla creatività e dalla promessa che mi sono fatto da giovane mentre studiavo recitazione, voglio provare la stessa paura di quando sali su un palco. L’ho già fatto con Killer Joe e Romeo & Juliet, ma vorrei fare altro teatro ad esempio. Ora che sto per avere un altro figlio il mio tempo è diventato così prezioso che voglio impiegarlo su cose che mi mettano alla prova e mi diano un’occasione di crescita perché è quello che voglio ed è il motivo per cui adoro fare l’attore.