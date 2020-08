La Warner Bros ha aperto ufficialmente le prevendite di Tenet , che arriverà nei cinema italiani il 26 agosto: noi di BadTaste.it celebreremo il nuovo film die, ovviamente, il ritorno in sala con i nostri media partner di Arcadia Cinema presso la multisala di Melzo (Milano).

Introdurremo il primissimo spettacolo del film, quello delle 10:30 del mattino: il film verrà proiettato in italiano in pellicola 70mm nella gigantesca Sala Energia, e nello stesso orario anche in versione originale con sottotitoli nella Sala Fuoco.

Come sempre, realizzeremo un video con le impressioni degli spettatori all’uscita del film che poi condivideremo con i nostri lettori sul sito e sui social.

Vi ricordiamo che la Sala Energia di Arcadia Cinema a Melzo proporrà Tenet in esclusiva italiana nel formato in cui è stato girato, e cioè in pellicola 70mm Large Format. Anche per questo motivo sono previsti spettacoli in 70mm in lingua originale il sabato alle 14. Il film rimrrà in programmazione per parecchie settimane!

(seleziona 26/8 alle ore 10:30 in Sala Energia o Sala Fuoco)