Dopo la lunga pausa dovuta al lockdown, le riprese disono in corso nel Regno Unito, ma a quanto pare non sta andando tutto liscio come si sperava.

Secondo quanto riportano il Sun e il Daily Mail, una spettacolare scena d’azione su un set costato oltre 2.2 milioni di euro e allestito nel corso di ben sei settimane in una cava sarebbe andata molto male. La motocicletta di uno stuntman sarebbe infatti esplosa dopo un lancio da una rampa, dando fuoco al set di una “sequenza nella neve”.

Tom Cruise, che stava girando una sequenza con un paracadute in un campo nei paraggi, aveva controllato la dinamica della scena il giorno prima e ora sarebbe furioso per quanto accaduto. Spiega una fonte citata dal Sun:

Questa sequenza è stata veramente difficile da mettere in scena, ed è costata una fortuna, per non parlare delle settimane e settimane di costruzione. Quando è arrivato il grande giorno delle riprese, è andata malissimo. L’idea era che lo stuntman atterrasse su dei giganteschi cuscini pieni di carta, mentre la motocicletta doveva schiantarsi a terra alcuni metri più in là. Purtroppo i calcoli erano sbagliati. A causa del caldo e della frizione dei freni, quando la motocicletta è atterrata la carta dei cuscini si è sparsa in giro e ha preso fuoco. Il fumo era così denso che ha causato la chiusura di una vicina pista aerea della RAF. Fortunatamente nessuno si è fatto male, ma è stata una catastrofe, per non parlare dei costi. Tom è davvero frustrato, nessuno vuole ulteriori ritardi.

Cinque autovetture dei pompieri dell’Oxfordshire sono intervenute sulla scena, e il set è stato chiuso temporaneamente mentre i produttori cercano di capire cosa sia andato storto.

Potete vedere le foto di quanto accaduto in questa pagina.

PICTURED: The moment a fire breaks out on Mission: Impossible 7's £2m set https://t.co/lq8w0wZary pic.twitter.com/0jdCOa1es2 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 13, 2020

In tutto questo, il regista Christopher McQuarrie ha pubblicato su Instagram una nuova foto di Venezia. Non sappiamo quando sia scattata, ma potrebbe essere l’ennesima conferma del ritorno della produzione in Italia in autunno.

In Mission: Impossible 7 e 8 ritroveremo, oltre a Tom Cruise, anche Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Vanessa Kirby e Shea Whigham. Esai Morales sarà l’antagonista.

Christopher McQuarrie scriverà e dirigerà i due film (il terzo e il quarto da lui scritti e diretti). Continua poi la partnership con la Skydance di David Ellison, che co-produrrà le pellicole. La Paramount Pictures si occuperà della co-produzione e della distribuzione.

Il settimo episodio arriverà nelle sale americane il 19 novembre del 2021, mentre l’ottavo arriverà il 4 novembre del 2022.

