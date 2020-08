è tornato nei cinema del Regno Unito e anche in Italia in occasione del 10° anniversario della pellicola di Christopher Nolan (all’Arcadia di Melzo ci sarà una proiezione il 19 agosto con Badtaste ) e contiene anche uno sguardo all’ultima fatica del regista inglese,

Si tratta di un dietro le quinte di circa 10 minuti che svela alcuni interessanti dettagli sulla pellicola, come anticipato da Screenrant, che ce ne propone un riassunto:

Intanto da Variety apprendiamo che le prevendite di Tenet hanno raggiunto ottimi risultati coprendo circa il 60% delle vendite dei biglietti della catena Vue Cinema, un dato destinato a salire.

La sinossi e i dettagli del film di Christopher Nolan:

John David Washington è il nuovo protagonista dell’originale sci-fi d’azione di Christopher Nolan, “Tenet”.

Armato solo di una parola – Tenet – e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma inversione.