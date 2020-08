È stato svelato oggi il programma completo del DC FanDome, l’evento online gratuito che si terrà il 22 agosto per 24 ore di panel dedicati al mondo DC: dai fumetti, alle serie tv, ai film, ai videogiochi.

Per il DC FanDome sono stati chiamati a raccolta più di 300 star, creatori, membri del cast artistico e tecnico dell’amatissimo mondo DC che hanno preso parte ai più grandi film del brand, alle serie live-action, alle serie TV animate, giochi, fumetti, titoli home entertainment e prodotti licenziati.

DC FanDome presenterà oltre 100 ore di programmazione per celebrare il passato, il presente e il futuro dei contenuti DC attraverso panel virtuali, accesso dietro le quinte, esperienze generate dai fan, grandi anticipazioni ed esclusive della DC.

Sul sito schedule.dcfandome.com è possibile consultare il programma completo e costruire la propria scaletta di eventi, tenendo presente che nel corso delle 24 ore si terranno delle repliche proprio per permettere a tutti di seguire i panel anche in caso di sovrapporizioni. Ecco alcuni dei panel più attesi (l’orario è italiano):

19:00 – Wonder Woman 1984 panel con Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Patty Jenkins

19:00 – The Flash – serie tv – panel con il cast e i realizzatori

– serie tv – panel con il cast e i realizzatori 19:30 – Warner Bros. Montreal Game – annunci vari

19:45 – Black Lightning – serie tv – panel con il cast e i realizzatori

– serie tv – panel con il cast e i realizzatori 20:45 – The Flash – panel con Ezra Miller e Andy Muschietti

– panel con Ezra Miller e Andy Muschietti 21:00 – The Suicide Squad – panel con il cast e James Gunn

– panel con il cast e James Gunn 21:00 – Legends of Tomorrow – serie tv – panel con il cast e i realizzatori

– serie tv – panel con il cast e i realizzatori 22:15 – Doom Patrol – serie tv – panel con il cast e i realizzatori

– serie tv – panel con il cast e i realizzatori 23:45 – The Snyder Cut of Justice League – panel con Zack Snyder

– panel con Zack Snyder 00:00 – Black Adam – panel con Dwayne Johnson e… sorprese

– panel con Dwayne Johnson e… sorprese 00:45 – Titolo da annunciare – un nuovo film?

– un nuovo film? 01:00 – Aquaman – con James Wan e Patrick Wilson

– con James Wan e Patrick Wilson 01:15 – Superman: Man of Tomorrow – premiere mondiale

– premiere mondiale 01:30 – Shazam! – con Zachary Levi e altri

– con Zachary Levi e altri 02:00 – Suicide Squad: Kill the Justice League – videogioco – panel

– videogioco – panel 02:00 – Lucifer – serie tv – panel con i registi e i produttori

– serie tv – panel con i registi e i produttori 03:30 – The Batman – con Matt Reeves e… sorprese

– con Matt Reeves e… sorprese 03:45 – Stargirl – serie tv – panel con il cast e Geoff Johns

– serie tv – panel con il cast e Geoff Johns 04:30 – Batwoman – serie tv – panel con il cast e i produttori

– serie tv – panel con il cast e i produttori 05:15 – Harley Quinn – serie tv – panel con Cuoco, Bell, Funches, Oberrg, Tudyk e altri

Da notare che nella scaletta potrebbe essere stato svelato il titolo ufficiale della Snyder Cut, ovvero “The Snyder Cut of Justice League“. Oppure il titolo verrà svelato durante il panel?



Inoltre alle ore 19:30 di sabato si terrà un panel tutti italiano, Italy Loves DC, così descritto:

Autori, scrittori, attori, musicisti e DJ – tutti personaggi noti dello scenario pop italiano – si incontreranno per condividere le proprie esperienze professionali con i personaggi dell’Universo DC. Mirka Andolfo, Elena Casagrande ed Emanuela Lupacchino, che lavorano alla DC come autrici, si incontreranno per una originale conversazione in onore del Multiverso DC. Nicola Nocella, Riccardo Zanotti e Gianluca Gazzoli poi sveleranno le origini della loro passione per dei supereroi e dei super-malvagi targati DC, e discuteranno dell’influenza che questi hanno avuto sui loro percorsi cinematografici, musicali e radiofonici. QUESTO EVENTO È DISPONIBILE SOLO IN ITALIANO CON SOTTOTITOLI IN INGLESE Durata: 40 min



Esplora il DC FanDome

L’epicentro del DC FanDome è la Hall of Heroes, in cui si potrà assistere a programmazioni speciali, interviste e contenuti da un’ampia gamma di film, serie TV e games, disponibili in diverse lingue, tra cui Portoghese Brasiliano, Cinese, Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Coreano e Spagnolo. A seguire, si potrà navigare sempre più a fondo del Multiverse DC, esplorando ulteriori cinque mondi, ognuno dei quali con il suo contenuto tradotto e attività uniche, oltre ad un mondo completamente dedicato ai nostri fan più giovani: