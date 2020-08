Mentre proseguono le riprese dia Berlino (giusto oggi abbiamo pubblicato un aggiornamento sulle riprese grazie a Keanu Reeves ), arriva la conferma definitiva che Laurence Fishburne non sarà nel film.

Nel film rivedremo Neo e Trinity, ma non Morpheus, a quanto ha detto lo stesso attore in una recente intervista sul New York Magazine:

Non mi hanno invitato. Forse finirò per scrivere un altro dramma teatrale. Gli auguro ogni bene. Spero che il film sia fantastico.

Fishburne ha ricordato anche il suo iconico ruolo:

Probabilmente è il ruolo per cui verrò ricordato di più, il che è fantastico. Ma non è l’unica cosa per cui verrò ricordato, il che è ancora meglio. Il fatto è che con lui ho Darth Vader in una mano, e Obi-Wan nell’altra. Ho Bruce Lee da una parte, e Muhammad Alì dall’altra, e poi c’è il kung fu!

Non sappiamo per quale motivo nel film Morpheus non sarà presente, tra le teorie dei fan c’è il fatto che Yahya Abdul-Mateen II interpreti una sua versione più giovane.

Le riprese di Matrix 4 sono iniziate in California, a San Francisco, all’inizio dell’anno. La produzione si è spostata agli Studi Babelsberg di Berlino, ma ha dovuto interrompere la lavorazione il 16 marzo a causa del lockdown. Ora le riprese sono riiniziate, ma la data di uscita è slittata: Matrix 4 non uscirà più il 21 maggio 2021 ma il 1 aprile 2022, un anno dopo insomma.

Matrix 4 è stato scritto da Lana Wachowski con Aleksander Hemon e David Mitchell (autore di Cloud Atlas) ed è da lei diretto. John Toll si occupa della fotografia. Nel cast torneranno Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, insieme a Lambert Wilson e Jada Pinkett Smith. Verranno affiancati dalle nuove leve Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra e Jonathan Groff.

