Proseguono ormai da qualche settimana le riprese diagli studi Babelsberg di Berlino, e oggi è il protagonista Keanu Reeves ad aggiornare sulla produzione del film.

Intervistato dall’Associated Press in occasione della promozione di Bill & Ted Face the Music, l’attore ha parlato brevemente del ritorno sul set in germania dopo il lungo lockdown che ha spezzato a metà le riprese del blockbuster diretto da Lana Wachowski.

È fantastico. È un onore poter essere tornati al lavoro. Sono a Berlino, sentite le sirene in sottofondo. Sapete, sono in atto dei protocolli molto ragionati ed efficaci. Il ritmo delle riprese non ha subito un impatto particolare né è stato interrotto.

Penso che tutte le persone coinvolte amino questo progetto. Se mai dovesse capitarvi una situazione nella quale è necessario capire come trovare una soluzione, o pensare a “come facciamo questa cosa?”, la gente dello show business è la migliore. Siamo sconclusionati, sappiamo come far sì che le cose vengano fatte. Siamo ricchi di inventiva, reagiamo prontamente. Siamo una squadra, è come ai vecchi tempi: “Mettiamo insieme uno spettacolo, abbiamo degli oggetti di scena, abbiamo delle cose, facciamo partire il carrozzone!” Quello spirito è senza dubbio ancora vivo e vegeto in The Matrix.