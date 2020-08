Ieri siamo rimasti tutti alquanto sorpresi e spiazzati dalla notizia del ritorno dinei panni di Batman nel film diche verrà diretto da Andy Muschietti, ma, “nascosta in bella vista” nel pezzo di Vanity Fair che comunicava la bomba, c’era la sostanziale conferma di un altro ritorno illustre, quello di

La prima volta che abbiamo citato il possibile ritorno di Michael Keaton nei panni dell’icona DC che, grazie ai due film di Tim Burton, lo consacrò star, era giugno.

Al tempo, si parlava di trattative appena cominciate per cui si nutriva comunque una buona dose di ottimismo.

Nell’articolo di Vanity Fair, Andy Muschietti non si espone troppo circa il ruolo di Keaton, ma, praticamente, conferma la sua presenza definendo la sua parte come “sostanziale”.

Vi ricordiamo che domani, a partire dalle 19 italiane, si terrà la prima delle due giornate del DC FanDome, l’evento online dedicato al mondo DC Comics organizzato dalla Warner. Da prima di cena, fino a notte inoltrata, sarà possibile assistere a svariati panel tramite i quali la major diffonderà interessanti informazioni relative ai prossimi cinecomic in uscita o in lavorazione.

Si partirà, come scritto pocpo fa, col panel di Wonder Woman 1984 alle 19 e si chiuderà, in grande stile, con The Batman alle 2,30 (trovate tutti i dettagli qua).

Il film, diretto da Andy Muschietti e prodotto da lui e da Barbara Muschietti, verrà girato l’anno prossimo non appena il protagonista avrà terminato di girare Animali Fantastici 3, le cui riprese partiranno a settembre e termineranno a gennaio.

Ezra Miller ha fatto il suo debutto in Batman v Superman: Dawn of Justice, ed è tornato a interpretare Barry Allen in Justice League oltre a una comparsa in Suicide Squad.

Il film dedicato a Flash arriverà nelle sale americane il 3 giugno 2022, su uno script di Christina Hodson, sceneggiatrice di Bumblebee e Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn).

Quanto attendete il film su Flash? Ditecelo nei commenti!