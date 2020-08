Un panel molto atteso al DC FanDome: Hall of Heroes era quello dedicato al film di

Un panel breve (una decina di minuti) nel quale il regista Andy Muschietti e la produttrice Barbara Muschietti, con il protagonista Ezra Miller e la sceneggiatrice Christina Hodson, hanno fatto un rapido resoconto sul primo lungometraggio di Flash della storia del cinema.

“Questo film è un’opportunità per ricollegarmi a momenti importanti della mia infanzia, quando leggevo i fumetti della DC Comics,” ha spiegato Muschietti.

Barry è l’unico che può cambiare la sua storia personale, visto che può tornare indietro nel tempo. “Lo script è tutto, e la sceneggiatura di Christina mi ha sconvolto,” ha commentato la Muschietti. “Mi sono innamorata di Flash quando ho letto Flashpoint, la storia di un ragazzo che vuole salvare sua madre,” ha aggiunto la sceneggiatrice. “Quello che mi entusiasma di un supereroe come lui è il fatto che sia vulnerabile e allo stesso tempo potentissimo,” ha spiegato Miller. “È un film enormemente importante, perché ci sono tanti film DC con personaggi che vivono nelle loro ‘bolle’, gli stessi eroi sono diversi nei diversi film. Questo film renderà possibile la collisione di tutti questi film, di tutti questi mondi. Non riusciamo a credere le enormi potenzialità narrative che ci dà questo personaggio”.

Muschietti ha mostrato il nuovo costume di Flash, costruito dal suo amico Batman (interpretato da Ben Affleck), molto più elegante e con dei lampi di luce al suo interno.

Qua sotto trovate tutti i concept insieme a quello in cui possiamo ammirare anche il ritorno di Michael Keaton nei panni di Batman!

Miller, infine, ha spiegato che spera che Flash incontri Nicolas Cage, nel film. Non il Nicolas Cage del Superman mai realizzato, ma il VERO Nicolas Cage!

Trovate tutte le notizie, gli aggiornamenti e i trailer del DC FanDome in questo speciale.

Il film, diretto da Andy Muschietti e prodotto da lui e da Barbara Muschietti, verrà girato l’anno prossimo non appena il protagonista avrà terminato di girare Animali Fantastici 3, le cui riprese partiranno a settembre e termineranno a gennaio.

Ezra Miller ha fatto il suo debutto in Batman v Superman: Dawn of Justice, ed è tornato a interpretare Barry Allen in Justice League oltre a una comparsa in Suicide Squad.

Il film dedicato a Flash arriverà nelle sale americane il 3 giugno 2022, su uno script di Christina Hodson, sceneggiatrice di Bumblebee e Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn).

Quanto attendete The Flash? Ditecelo nei commenti!