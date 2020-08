La Funko ha diffuso online le immagini della nuova wave della serie POP! denominata “Alien Remix Pop”, ovvero figure dedicate agli iconici alieni del franchise di“vestiti” come altri personaggi dell’universo Pixar Animation ( qui trovate la prima wave ).

Questa nuova wave propone gli alieni vestiti come personaggi di Monsters & Co., Wall-E, Cars e Gli Incredibili.

Trovate l’immagine dei prodotti qua sotto:

Qua sotto trovate la sinossi ufficiale del primo film di Toy Story:

Il giorno del compleanno di Andy tutti i giocattoli hanno paura di esser sostituiti, tranne Woody, il preferito. Per calmare gli altri, Woody decide di mandare un piccolo gruppo di soldatini a vedere che regali vengono consegnati ad Andy, e trovano solo una scatola, della quale non riescono a capire cosa sia il contenuto. Quando Andy arriva nella stanza, Woody è spostato dal suo posto, il centro del letto, e messo sul pavimento, per far spazio al nuovo, famoso Buzz Lightyear. Il conflitto tra i due si sviluppa nella gelosia di Woody nei confronti di Buzz, ma cadendo accidentalmente in strada, i due rivali sono costretti ad allearsi per fronteggiare insieme i pericoli del mondo esterno.