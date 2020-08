Come anticipato, il primo trailer disi avvicina: ma quando lo vedremo?

Secondo il sito Trailer Track, la Warner Bros. ha deciso di lanciare un teaser dell’atteso blockbuster di Denis Villeneuve esclusivamente nelle sale cinematografiche a partire dal 31 agosto, quando Tenet arriverà nei cinema americani (al momento non viene proiettato prima del film di Christopher Nolan nei cinema italiani). Il 9 settembre, poi, arriverà online una versione verosimilmente un po’ più lunga.

Il sito spiega che il teaser trailer lungo 1 minuto e 37 secondi è già arrivato nei cinema Canadesi, come dimostrano queste immagini:

Vi terremo aggiornati e vi segnaleremo il trailer di Dune appena sarà disponibile!

Dune è uno dei progetti più importanti del 2020 per la Warner Bros., e la major sta già sviluppando il sequel.

Le riprese si sono svolte in Ungheria e in Giordania. Il cast comprende Timothée Chalamet (che sarà il protagonista Paul Atreides), Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgard, Charlotte Rampling, Josh Brolin, Javier Bardem, Zendaya, Jason Momoa e Oscar Isaac. Alla produzione la Legendary Pictures, che nel 2016 ha acquisito i diritti di sfruttamento delle opere di Herbert.

Ambientato in un lontano futuro, Dune venne pubblicato nel 1965 e vinse il premio Nebula e il premio Hugo ed è il primo di sei romanzi che formano la parte centrale del Ciclo di Dune (esteso poi dal figlio Brian Herbert assieme a Kevin J. Anderson). La storia segue le vicende della dinastia Atreides e quella Harkonnen per il controllo del pianeta desertico Arrakis, dove viene prodotta una sostanza fondamentale per la struttura della società galattica in cui è ambientata la storia.