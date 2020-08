Empire , come abbiamo visto, ha dedicato il numero di ottobre ae ha pubblicato un estratto dal lungo speciale dedicato al film assieme a tre nuove immagini.

Nell’anteprima possiamo leggere un commento di Timothée Chalamet a proposito del Wadi Rum, la valle desertica in cui è stata girata una grossa porzione del film, che ha definito “impressionante”. Il giovane attore ha inoltre apprezzato la scelta di girare tutto dal vero:

Non abbiamo usato green screen. Quella era una delle parti più avvincenti del libro e lo sarà anche del film. [Questa volta] avevo degli schizzi a cui fare riferimento. È una lezione che ho imparato. Con Chiamami col tuo nome e Beautiful Boy poteva essere controproducente vedere gli storyboard perché finivi per sentirti limitato dall’inquadratura e da altre cose. In questo caso è stato l’opposto perché nel caso della sequenza di un verme della sabbia che ti insegue non sarei mai riuscito a immaginare tutto da solo.

Dune - Foto

Dune - Foto

Dune - Foto





Dune è uno dei progetti più importanti del 2020 per la Warner Bros., e la major sta già sviluppando il sequel.

Le riprese si sono svolte in Ungheria e in Giordania. Il cast comprende Timothée Chalamet (che sarà il protagonista Paul Atreides), Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgard, Charlotte Rampling, Josh Brolin, Javier Bardem, Zendaya, Jason Momoa e Oscar Isaac. Alla produzione la Legendary Pictures, che nel 2016 ha acquisito i diritti di sfruttamento delle opere di Herbert.

Ambientato in un lontano futuro, Dune venne pubblicato nel 1965 e vinse il premio Nebula e il premio Hugo ed è il primo di sei romanzi che formano la parte centrale del Ciclo di Dune (esteso poi dal figlio Brian Herbert assieme a Kevin J. Anderson). La storia segue le vicende della dinastia Atreides e quella Harkonnen per il controllo del pianeta desertico Arrakis, dove viene prodotta una sostanza fondamentale per la struttura della società galattica in cui è ambientata la storia.