Avevamo già segnalato la notizia chesarebbe uscito nei cinema cinesi a settembre sottolineando, fra l’altro, il paradosso della situazione.

L’industria cinematografica (e non solo quella, visto che quando si parla di Disney fra parchi a tema e navi da crociera il turismo assume un ruolo importantissimo) è stata difatti messa in ginocchio da una pandemia partita proprio dalla Cina paese dove, in queste ultime settimane, il box office è ripartito in maniera molto incoraggiante, nonostante il contingentamento degli ingressi nelle sale. E se, da una parte, la Disney ha deciso di rimandare al prossimo anno tutte le sue principali uscite o di spostare su Disney+ Mulan, il mercato asiatico sarà sostanzialmente l’unico a beneficiare di una release cinematografica del titolo.

Variety segnala che la data di debutto è stata fissata all’11 settembre.

Domani, alle 18, potrete leggere la nostra recensione del film. In questo articolo potete leggere le nostre prime impressioni a caldo che non sono proprio all’insegna dell’entusiasmo.

Mulan arriverà su Disney+ anche in Italia a partire dal 4 settembre con un accesso VIP da 21,99 €. Vi ricordiamo che una volta effettuato l’accesso premium, il film resterà disponibile sul profilo utente fino a che l’abbonamento a Disney+ sarà attivo (non si tratta, quindi, di un noleggio digital con le classiche 48 ore di validità dal momento in cui viene spinto per la prima volta Play, ma, appunto, di un accesso Premium anticipato a un contenuto che, prima o poi, arriverà su Disney+ per tutti).

Il film è diretto da Niki Caro (La Ragazza delle Balene, McFarland USA) a partire da una sceneggiatura scritta da Rick Jaffa & Amanda Silver (Jurassic World, Heart of the Sea – Le Origini di Moby Dick) e Elizabeth Martin & Lauren Hynek, basata a sua volta sul poema La Ballata di Mulan.

Liu Yifei (Il Regno proibito, Once Upon a Time) è stata scelta per interpretare il ruolo di Hua Mulan a seguito di un processo di casting durato un anno. Il cast del film comprende inoltre Donnie Yen (Rogue One: A Star Wars Story), Jason Scott Lee (Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny), Yoson An (Shark – Il Primo Squalo), Utkarsh Ambudkar (Voices – Pitch Perfect), Ron Yuan (Marco Polo), Tzi Ma (Arrival), Rosalind Chao (Star Trek: Deep Space Nine), Cheng Pei-Pei (La Tigre e il Dragone), Nelson Lee e Chum Ehelepola, con la partecipazione di Gong Li (Memorie di una Geisha,Lanterne Rosse) e Jet Li (Shao Lin Si, Arma Letale 4).

Uscito nelle sale nel 1998, il lungometraggio d’animazione Disney fu candidato a un Oscar® e due Golden Globe® ed è oggi disponibile su Disney+.

