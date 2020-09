Spesso e volentieri abbiamo citato le parole del protagonista deldi David Lynch, Kyle MacLachlan, circa le aspettative per la nuova iterazione diretta da Denis Villeneuve.

Abbiamo anche citato l’opinione dello stesso David Lynch che ha specificato di avere “zero interesse” a qualsiasi nuova versione di Dune, a prescindere da quale sia il nome del regista chiamato a dirigerla.

Adesso, grazie all’estratto dall’edizione cartacea di Empire che la versione digitale del magazine ha proposto nelle ore scorse, è Denis Villeneuve a parlare del suo rapporto con il cult di Lynch e del perché abbia deciso di avventurarsi in questa avventura dalla portata produttiva decisamente importante.

“Sono un grandissimo fan di David Lynch” ammette Denis Villeneuve dalle pagine di Empire “quando vidi il suo Dune ricordo di essere stato emozionato, ma in merito al suo approccio… ci sono delle parti che ho amato e altri elementi con cui non mi trovo del tutto a mio agio. Ricordo bene di essere rimasto soddisfatto a metà. È per questo che mi sono ritrovato a pensare ‘C’è ancora un film, con una sensibilità differente, che dev’essere fatto da questo libro’ “.

Dune è uno dei progetti più importanti del 2020 per la Warner Bros., e la major sta già sviluppando il sequel.

Le riprese si sono svolte in Ungheria e in Giordania. Il cast comprende Timothée Chalamet (che sarà il protagonista Paul Atreides), Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgard, Charlotte Rampling, Josh Brolin, Javier Bardem, Zendaya, Jason Momoa e Oscar Isaac. Alla produzione la Legendary Pictures, che nel 2016 ha acquisito i diritti di sfruttamento delle opere di Herbert.

Ambientato in un lontano futuro, Dune venne pubblicato nel 1965 e vinse il premio Nebula e il premio Hugo ed è il primo di sei romanzi che formano la parte centrale del Ciclo di Dune (esteso poi dal figlio Brian Herbert assieme a Kevin J. Anderson). La storia segue le vicende della dinastia Atreides e quella Harkonnen per il controllo del pianeta desertico Arrakis, dove viene prodotta una sostanza fondamentale per la struttura della società galattica in cui è ambientata la storia.

