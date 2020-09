Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Tenet di Christopher Nolan 26 agosto 2020

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

è stata intervistata da CB per promuoveree ha parlato dei momenti più difficili sul set.

A volte girare alcune sequenze senza seguire un ordine preciso poteva rivelarsi ostico, perciò l’attrice faceva continuamente riferimento al regista, che un giorno le diede un consiglio per farle afferrare le basi della storia:

Non voglio svelare nulla, ma mi limito a dire quella che era praticamente la regola d’oro di Nolan: “ciò che vedete è ciò che è successo”. So che è pazzesco.

Tenet non va inteso come la storia di un viaggio nel tempo per cambiare eventi nel passato per modificare il futuro. Sebbene si faccia riferimento a linee temporali parallele, il film segue una sola realtà: è la prospettiva che cambia.

Debicki, in ogni caso, ha avuto solo ottime parole per il regista:

È una delle sceneggiature più complesse, affascinanti e intense che abbia mai letto. Devo essere sincera, per girarlo ho dovuto analizzarlo pezzo dopo pezzo e a volte anche minuto dopo minuto. […] Poi quando ho visto il film ho vissuto un’esperienza tutta nuova, stranamente, come se fosse la prima volta. Era in effetti la prima volta che lo vedevo tutto d’un fiato e quindi è stato tutto un: “Oh, ecco…ah, capisco, quindi è così?”.

Il componente del cast più dubbioso sul set?

Io ero al primo posto. Anche se a volte dicevo: “Sapete che vi dico? Va bene così. Nella scena non so nulla perché [Kat] non sa nulla, perciò vedetevela voi”. Mi sa che Rob [Pattinson], visto che ne film chiarisce così tante cose, aveva capito tutto. Sarà felicissimo di scoprire che l’ho detto. E poi per certi versi… J.D. (Washington) è il nostro uomo. Rappresenta i nostri occhi, il nostro cervello per tutta la durata. J.D. aveva il compito di custodire nel cuore i concetti complessi nella loro interezza, credo che avesse il compito più difficile.

Tenet: la trama del film di Christopher Nolan

John David Washington è il nuovo protagonista dell’originale sci-fi d’azione di Christopher Nolan, “Tenet”. Armato solo di una parola – Tenet – e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma inversione.

Il cast di Tenet include Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, con Michael Caine e Kenneth Branagh.

Tenet è stato scritto e diretto da Nolan ed è stato realizzato con un mix di IMAX® e pellicola in 70mm. Emma Thomas e Nolan sono produttori con Thomas Hayslip in veste di produttore esecutivo.

La squadra creativa che ha lavorato dietro le quinte comprende il direttore della fotografia Hoyte van Hoytema, lo scenografo Nathan Crowley, la montatrice Jennifer Lame, il costumista Jeffrey Kurland, il supervisore degli effetti visivi Andrew Jackson e il supervisore degli effetti speciali Scott Fisher. La colonna sonora è opera del compositore Ludwig Göransson. Girato in sette nazioni differenti, il film è uscito al cinema grazie alla Warner Bros. Pictures il 26 agosto.