Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Wonder Woman 1984 di Patty Jenkins 1 ottobre 2020

La Warner Bros. ha appena annunciato chearriverà al cinema a Natale 2020. La notizia era nell’aria ed è stata appena u f ficializzata dalla Warner Bros.

Lo studio ha raggiunto la decisione a causa dell’incertezza che attanaglia la riapertura dei cinema in mercati chiave come New York e Los Angeles.

“Visto che conosco bene l’importanza di mostrarvi un film simile sul grande schermo quando tutti potremo condividere l’esperienza insieme, spero non vi dispiaccia attendere ancora un pochino. Con la nuova data fissata per Natale non vediamo l’ora di trascorrere le feste con voi!” ha dichiarato la regista Patty Jenkins.

Wonder Woman 1984 doveva inizialmente arrivare al cinema a novembre 2019, poi era stato rimandato a giugno per ragioni di mercato. A causa della pandemia è poi slittato a ad agosto e poi a ottobre.

Sia l’Hollywood Reporter che Deadline sostengono che Dune uscirà comunque il 18 dicembre e che lo studio crede che il mercato natalizio sia abbastanza grande da accogliere due grossi blockbuster, ma di questo attendiamo comunicati ufficiali.

Wonder Woman 1984 sarà al cinema a Natale. Questa la sinossi ufficiale:

Un rapido balzo fino agli anni ’80 nella nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, che si troverà ad affrontare un nemico del tutto nuovo: The Cheetah.

Nel cast del film film compare anche Kristen Wiig nel ruolo della super cattiva Cheetah, così come Pedro Pascal. Chris Pine fa ritorno al suo ruolo di Steve Trevor. Nel cast anche Ravi Patel, Natasha Rothwell e Soundarya Sharma.

Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder, Patty Jenkins, Stephen Jones e Gal Gadot sono i produttori del film. Rebecca Roven Oakley, Richard Suckle, Wesley Coller, Geoff Johns e Walter Hamada ne sono i produttori esecutivi.

A far compagnia alla regista dietro la macchina da presa, il direttore della fotografia Matthew Jensen, la scenografa candidata all’Oscar® Aline Bonetto (“Amélie”) e la costumista premio Oscar® Lindy Hemming (“Topsy-Turvy”). Il montatore candidato all’Oscar®, Richard Pearson (“United 93”) si occuperà del montaggio del film.

Tra i luoghi per le riprese la produzione ha scelto Washington, D.C., Alexandria, Virginia oltre a Regno Unito, Spagna e Isole Canarie.

“Wonder Woman 1984” è ispirato al personaggio creato da William Moulton Marston e pubblicato nei fumetti dalla DC Entertainment. Il film sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures, una compagnia della Warner Bros. Entertainment.