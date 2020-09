Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Spider-Man: Homecoming di Jon Watts 6 luglio 2017

ha approfittato di un po’ di tempo libero dalle riprese diper riguardaree parlarne durante una diretta su Instagram (pubblicata su IGTV ).

“Stamattina mi sono svegliato in preda alla nostalgia e così ho deciso di guardarmi Spidr-Man: Homecoming” ha spiegato l’attore.

Ha poi parlato di una delle sue sequenze preferite, quella in cui Peter torna in camera sua con il costume di Spider-Man e si fa scoprire da Ned. L’attore l’ha definita “senza dubbio la scena più forte mai girata in vita mia” e ha poi spiegato perché:

“1: È stata incredibilmente difficile; 2: Ci sono voluti mesi di preparazione per studiare tutto il funzionamento dei cavi; 3: È tutto in una sola inquadratura; 4: Che altro? L’operatore doveva essere precisissimo, Jacob doveva far cadere la cosa al momento perfetto, c’erano così tante cose in ballo nello stesso momento.

Rivedremo Tom Holland nei panni di Peter Parker nel film di Spider-Man 3 ancora senza titolo. La produzione si terrà una volta che Tom Holland avrà terminato le riprese di Uncharted tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda.

Kevin Feige – presidente dei Marvel Studios – ricoprirà nuovamente il ruolo di produttore di Spider-Man 3 con protagonista Tom Holland, mentre Jon Wattstornerà alla regia. Amy Pascal affiancherà Feige come produttrice attraverso la sua Pascal Pictures.

Questa volta troveremo il nostro Peter Parker allo scoperto: alla fine di Far From Home Mysterio ha svelato a tutti l’identità di Spider-Man, accusandolo del suo omicidio.