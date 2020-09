ha partecipato come ospite al The Jess Cagle Show su Sirius XM (via cb.com ) e, in quella sede, ha potuto parlare del suo coinvolgimento nel quarto

Ecco cosa ha raccontato la star di How i met your mother e Una serie di sfortunati eventi.

Spero davvero che i fan apprezzeranno tutto il lavoro che Lana e il team stanno facendo per questo film. Sono un grande fan di Lana Wachowski. È una gran persona. Ha una enorme energia inclusiva e, visivamente, il suo stile è cambiato da quello che ha fatto in precedenza a quello che sta realizzando ora. Lo stile è cambiato, è evoluto. Sarei stato felice di prendere parte a tutto questo a prescindere dalla portata del mio coinvolgimento. Mi sarei accontentato anche di una semplice visita al set di blockbuster gigantesco come questo. Avere una piccola parte in tutto questo e poter osservare come funziona un “macchinario” come questo è stato fantastico. Sono tutti molto intelligenti, il team è composto da persone molto sveglie. Stanno facendo un film gigantesco in circostanze uniche. Ho sempre desiderato essere il protagonista di un grosso film d’azione con i cavi e quelle robe lì, questa esperienza è diciamo tangente alla cosa, ma è stato davvero divertentissimo ammirare il lavoro dietro a un film come questo e giocare un po’ nel suo “recinto di sabbia”. Non vedo davvero l’ora di poter tornare a vedere questi film al cinema. Perché questo merita davvero di essere visto su uno schermo gigantesco. È estremamente ambizioso e, per quello che ne so, stanno tutti dando il massimo.