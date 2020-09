e Alex Winter hanno partecipato come ospiti a distanza al The One Show della BBC per parlare del terzo Bill & Ted anche se il tutto si è trasformato in un’occasione per chiedere al primo dei due talent qualche indiscrezione sul nuovo Matrix.

Chiaramente, Keanu Reeves non è sceso nei dettagli della pellicola nel momento in cui gli sono state chieste delle informazioni sul film:

Abbiamo una sceneggiatrice e regista meravigliosa come Lana Wachowski che ha realizzato uno script davvero splendido che definirei come una storia d’amore, in grado di ispirare, un’altra versione di quella che chiamerei come un invito a risvegliarsi, di grande intrattenimento e azione. Tutto sarà svelato.

L’attore ha anche ribadito che il film sarà ambientato dopo dopo gli eventi della Trilogia Originale.

Ricordiamo che le riprese del quarto Matrix erano iniziate a San Francisco nelle prime settimane dell’anno: dopo aver girato una corposa porzione del film in esterni in California, la produzione si è spostata agli Studi Babelsberg di Berlino, ma ha dovuto interrompere la lavorazione il 16 marzo a causa del lockdown.

Anche la data di uscita è stata rinviata: Matrix 4 non uscirà più il 21 maggio 2021 ma il 1 aprile 2022, un anno dopo insomma.

Matrix 4 è stato scritto da Lana Wachowski insieme ad Aleksander Hemon e David Mitchell (autore di Cloud Atlas) ed è da lei diretto. John Toll si occupa della fotografia. Nel cast torneranno Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, insieme a Lambert Wilson e Jada Pinkett Smith. Verranno affiancati dalle nuove leve Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra e Jonathan Groff.

Il primo film ha compiuto 20 anni nel 2019. La trilogia ha incassato complessivamente 1.6 miliardi di dollari al box-office mondiale, di cui 592 milioni solo negli USA (ritoccati con l’inflazione sarebbero più di 900 milioni di dollari attuali). A produrre la pellicola per la Warner Bros. ancora una volta la Village Roadshow.