Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Dopo le ultime dichiarazioni su Matrix 4 di Keanu Reeves Neil Patrick Harris , tocca adesso ache, in occasione di un’intervista rilasciata durante gli impegni stampa per(The Trial of the Chicago 7), il nuovo film scritto e diretto dache Netflix ha acquistato dalla Paramount Pictures per benha avuto la possibilità di parlare di questo nuovo progetto.

Ovviamente, l’attore non è potuto scendere nei dettagli di una trama blindatissima, ma si è soffermato a raccontare la prima reazione avuta leggendo la sceneggiatura e il suo primo incontro con Lana Wachowski.

La mia reazione alla lettura della sceneggiatura è stata “Wow, la gente adorerà questa cosa. Io l’adoro. Alla gente piacerà”. È allo stesso tempo differente, pur essendo la stessa cosa. È la fusione molto, molto intelligente di quello che vogliamo vedere e di quello che non sappiamo ancora di voler vedere. Il mio primo meeting con Lana non è stato neanche una vera e propria audizione. Si è trattato di un meeting nel senso più letterale del termine, un’occasione per conoscerci reciprocamente, ascoltare le nostre storie e capire che tipo di attore sono. Lana era interessata a creare una famiglia più che un cast. È sono stato così fortunato da venir accolto in quella famiglia. Essere qua a Berlino con questa squadra a lavorare a qualcosa di così speciale è una cosa di cui sono incredibilmente orgoglioso.

Ricordiamo che le riprese del quarto Matrix erano iniziate a San Francisco nelle prime settimane dell’anno: dopo aver girato una corposa porzione del film in esterni in California, la produzione si è spostata agli Studi Babelsberg di Berlino, ma ha dovuto interrompere la lavorazione il 16 marzo a causa del lockdown.

Anche la data di uscita è stata rinviata: Matrix 4 non uscirà più il 21 maggio 2021 ma il 1 aprile 2022, un anno dopo insomma.

CORRELATO – Hugo Weaving torna a parlare della sua assenza da Matrix 4 e dà voce al suo dispiacere

Matrix 4 è stato scritto da Lana Wachowski insieme ad Aleksander Hemon e David Mitchell (autore di Cloud Atlas) ed è da lei diretto. John Toll si occupa della fotografia. Nel cast torneranno Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, insieme a Lambert Wilson e Jada Pinkett Smith. Verranno affiancati dalle nuove leve Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra e Jonathan Groff.

Il primo film ha compiuto 20 anni nel 2019. La trilogia ha incassato complessivamente 1.6 miliardi di dollari al box-office mondiale, di cui 592 milioni solo negli USA (ritoccati con l’inflazione sarebbero più di 900 milioni di dollari attuali). A produrre la pellicola per la Warner Bros. ancora una volta la Village Roadshow.