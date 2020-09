Jeffrey Kurland, il costumista di, ha parlato di come, per i costumi del film di Nolan, si sia lasciato ispirare dai Bond movie con Sean Connery.

Ecco cosa ha detto:

L’ispirazione non può essere qualcosa di totalmente irrilevante. Se fai un film del genere Bond è un po’ la chiave di volta. È il grande Kahuma. Ma, allo stesso tempo, vuoi anche che sia differente. Si trattava più di ricreare il Bond di Sean Connery che qualcos’altro. E non parlo necessariamente dello stile degli abiti, quanto del modo in cui vengono indossati dai personaggi e da come appaiono una volta indossati. Parlo proprio del personaggio di Bond interpretato da Sean Connery, non tanto dei vestiti che, chiaramente, erano stati fatti negli anni sessanta. Un periodo completamente diverso. Ma, come look, dura ancora e funziona. Volevo carpire questa essenza, senza rubarla, ma restituendo comunque del senso di soddisfazione che dava. Quando andavi a vedere il tuo primo Bond movie osservavi Sean Connery e pensavi “Wow, quel tizio è straordinario, voglio diventare grande e assomigliargli”. Volevamo quel genere di qualità.