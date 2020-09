Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

passano dalla “Roma bene” di, la celebre serie TV Netflix, alla preistoria de I Croods.

La Universal ha reso noto il cast vocale scelto per la versione italiana de I Croods 2 – Una nuova era, il nuovo film targato DreamWorks Animation in uscita a Natale nei cinema dello stivale.

Trovate tutti i dettagli grazie al comunicato stampa qua sotto.

I Croods 2 – Una nuova era

IL FUTURO NON È PIÙ QUELLO DI UNA VOLTA

DA NATALE AL CINEMA

👇 Con un cast vocale d’eccezione 👇

Alessandro Gassmann è Filo Superior

Virginia Raffaele è Speranza Superior

Benedetta Porcaroli è Aurora Superior

Francesco Pannofino è Grug

Alice Pagani è Hip

Leo Gassmann è Guy

In questa nuova avventura Grug (Francesco Pannofino), Hip (Alice Pagani) Guy (Leo Gassmann) insieme a Hugga, Tonco e Nonna partono alla ricerca di un posto più sicuro in cui vivere, un posto che possono chiamare ‘Casa’.

Alla fine del lungo viaggio scoprono un luogo meravigioso che sembra soddisfare tutti i loro desideri MA…. c’è solo un problema: è occupato da un’altra famiglia, I Superior!

I Superior sono una moderna famiglia composta da Filo, il capofamiglia (Alessandro Gassmann), la mamma Speranza (Virginia Raffaele) e la figlia adolescente Aurora (Benedetta Porcaroli).

I Superior, con la loro ingegnosa casa sull’albero, le invenzioni sorprendenti e gli acri irrigati e pieni di ortaggi freschi, sono due gradini sopra i Croods nella scala evolutiva.

Dopo averli accolti in un primo momento con tutte le onorificenze, non passa molto tempo prima che le tensioni aumentino tra la famiglia delle caverne e la famiglia moderna.

Proprio quando tutto sembra perduto una nuova minaccia porterà entrambe le famiglie in un’avventura epica che le costringerà ad abbracciare le loro diversità, a darsi forza l’un l’altra e a forgiare un futuro insieme.

Le voci italiane protagoniste del film inizieranno la loro avventura al doppiaggio in Ottobre. Li abbiamo raggiunti per un veloce commento ed ecco che ci hanno detto:

Alessandro Gassmann: “Dopo la meravigliosa esperienza del “Grinch” sono veramente felice di dare voce al protagonista del film di animazione “Croods 2 – Una Nuova Era” sequel di un successo internazionale che avevo visto al cinema e mi aveva divertito moltissimo, sono convinto che faremo un grandissimo lavoro”

Virginia Raffaele: “Non vedo l’ora di mettermi nei panni di Speranza Superior! A proposito …. Ma ce li avevano i panni?!”

Benedetta Porcaroli: “Non ho mai fatto un doppiaggio per un cartone animato prima. Sono emozionatissima di fare questa esperienza e di potermi tuffare nei panni di Aurora! Non vedo l’ora di farvela conoscere!”

Francesco Pannofino: “Non vedo l’ora di rientrare nei panni di Grug….ma che dico panni! Nella pelliccia di Grug.”

Alice Pagani: “Sono così entusiasta di poter entrare nel mondo di HIP, empatizzare con la mia voce ogni suo sentimento. Sarà un’esperienza unica, non vedo l’ora!’

Leo Gassmann: “Sono felicissimo di partecipare a questo progetto e molto riconoscente per avermi dato questa opportunità che non davo per scontata essendo al momento io solo un cantante e uno studente universitario. Ce la metterò tutta per riuscire a dare al personaggio un carattere e una voce coerente.”

A seguire anche i character poster:

Benedetta Porcaroli

Alice Pagani

Francesco Pannofino

Leo Gassman

Virginia Raffaele

Alessandro Gassman











Ecco anche la sinossi de I Croods 2:

Nel 2013, il mondo ha conosciuto la prima famiglia dell’era preistorica: I Croods. La commedia nominata all’Oscar® incentrata su un gruppo di persone che deve affrontare i cambiamenti delmondo, ha affascinato il pubblico globale, ricordandoci dell’importanza intramontabile della famiglia … e di quanto poco ci siamo evoluti. Nel dicembre del 2020, la DreamWorks Animation inviterà gli spettatori ad assistere ad una nuova avventura che ci porterà indietro nel tempo, con I Croods 2. Torneranno a far parte del cast vocale le star Nicolas Cage, Emma Stone, Ryan Reynolds, Catherine Keener, Cloris Leachman e Clark Duke affiancati da Leslie Mann e Peter Dinklage, in unfilm in cui i Croods dovranno affrontare la più grande minaccia da quando hanno lasciato la grotta: un’altra famiglia.

Cosa ne pensate del cast vocale de I Croods 2 composto dalle star di Baby Benedetta Porcaroli e Alice Pagani e gli altri nomi noti del cinema italiano?