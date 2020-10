Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

La notizia arriva dall’ Hollywood Reporter come un fulmine a ciel sereno: stando al giornale,sarebbe in trattative finali per tornare a interpretareindi Jon Watts dopo aver già interpretato l’antagonista di Peter Parker in The Amazing Spider-Man 2

Se così fosse, e in tal senso va precisato che l’Hollywood Reporter è una fonte decisamente affidabile, il sequel di Spider-Man: Far From Home potrebbe mettere in scena la versione live-action del Ragnoverso dopo quanto fatto dal film d’animazione Spider-Man: Un nuovo universo.

A questo punto attendiamo comunicati ufficiali da parte della Sony.

La produzione di Spider-Man 3 si terrà una volta che Tom Holland avrà terminato le riprese di Uncharted tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda.

Kevin Feige – presidente dei Marvel Studios – ricoprirà nuovamente il ruolo di produttore di Spider-Man 3 con protagonista Tom Holland, mentre Jon Watts tornerà alla regia. Amy Pascal affiancherà Feige come produttrice attraverso la sua Pascal Pictures.

Questa volta troveremo il nostro Peter Parker allo scoperto: alla fine di Far From Home Mysterio ha svelato a tutti l’identità di Spider-Man, accusandolo del suo omicidio.

Cosa ne pensate di questa notizia e quanto attendete Spider-Man 3? Come al solito fatecelo sapere nei commenti in calce all’articolo