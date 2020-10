Il nuovoarrivato nel 2018 ha segnato un ritorno nostalgico di alcuni dei volti storici del franchise, da, passando – ovviamente – per

C’è, tuttavia, un’attrice che non ha avuto ancora modo di avere la sua occasione. Parliamo di Danielle Harris, che ha interpretato la figlia di Laurie (Jamie) in Halloween 4 – Il ritorno di Michael Myers e Halloween 5: La vendetta di Michael Myers.

In un’intervista con Comicbook, Harris ha parlato della possibilità di tornare, magari con un cammeo:

Ha poi parlato della “nuova” figlia di Laurie, interpretata da Judy Greer, e di nome Karen:

Non avrebbe avuto senso nel mio caso. Jamie non sarebbe diventata così. Non so neanche spiegare il perché, ma ho pensato: “Oh, con me non sarebbe successo, né con Jamie, né con me”. Non interpreto spesso personaggi che hanno paura della loro ombra. Non so, interpreto personaggi un po’ più audaci. Perciò assomiglio più a Jamie Lee Curtis che a sua figlia, capite che intendo?