Justice League di Zack Snyder 16 novembre 2017

Qualche giorno fa, Empire ha pubblicato un podcast dove, come ospite, era presente

Il tutto faceva chiaramente parte degli impegni stampa di Henry Cavill per Enola Holmes, il film targato Legendary approdato in esclusiva su Netflix a fine settembre.

Durante la chiacchierata, la star inglese ha ricordato un’esperienza che ha definito come “bizzarra”: il tour promozionale di Justice League, il cinecomic Warner che, come noto, ha avuto una lavorazione alquanto tribolata fra avvicendamenti alla regia, Joss Whedon subentrato a Zack Snyder, e delle problematiche in materia di riprese aggiuntive che hanno infine portato lo studio, dopo anni, ad approvare la lavorazione della Snyder Cut.

Il ritorno di Superman, che era un po’ il proverbiale segreto di Pulcinella, doveva essere mantenuto segreto nelle intenzioni della Warner, cosa che non ha reso semplicissimi gli incontri di Henry Cavill con la stampa:

È stata una di quelle bizzarre situazioni dove nessuno sapeva davvero cosa volessero, era tutto all’insegna del “Hey, abbiamo bisogno di Henry nel press tour, ma non diciamo a nessuno che è nel film”. Dissi che “Ok, va bene, ma sappiate che sarà super strano per me. Grazie per avermi dato uno scenario impossibile con cui fare i conti! Durante il tour stampa dirò a tutti che ‘sono qua solo per dare supporto morale e per fare il té’ “. Ho fatto il té per tutti quelli che hanno lavorato al film. Credo che nessuno l’abbia bevuta.

Restando in zona, qualche giorno fa Henry Cavill ha commentato la notizia relativa alla sessione di riprese aggiuntive che si dovrebbe tenere proprio per la Snyder Cut del film in arrivo il prossimo anno su HBO Max spiegando:

Non girerò nient’altro. No. È tutta roba già fatta. Ovviamente non so come si evolveranno le cose, come cambieranno, come si adatteranno in base alla lunghezza del film e in virtù di qualunque cosa succeda in post-produzione e di qualunque lezione appresa nei quattro anni dall’uscita di Justice League. Quattro anni di reazioni dei fan. Per quanto mi riguarda… adesso mi godo la festa.

