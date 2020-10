Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Nel corso di un’intervista con Screen Geek , una dei nuovi acquisti della seconda stagione di The Boys, ha ammesso che vorrebbe ottenere un ruolo in

“Sono cresciuta con X-Men” ha dichiarato l’attrice. “Perciò sogno di entrare in quel mondo”. Sulla possibilità di interpretare un personaggio nello specifico ha poi aggiunto:

Il mio personaggio preferito in tutto l’universo di X-Men è sempre stato Bestia. Perciò magari potremmo cambiarne il genere… no, mi ucciderebbero. Non voglio farlo. […] Però scelgo Rogue, Jean Grey o Bestia.

Al momento non è chiaro quali siano i piani dell’Universo Cinematografico Marvel per gli X-Men, ma intanto potete ammirare Aya Cash in azione nella seconda stagione di The Boys.

Creata da Eric Kripke, e prodotta a livello esecutivo da Seth Rogen ed Evan Goldberg, The Boys vede per protagonisti Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capon, Karen Fukuhara e Aya Cash.

Lo show, tratto dall’omonimo fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson, mostra un mondo popolato da supereroi molto amati dalla gente, tutti ‘gestiti’ da un’azienda, la Vaught. Ogni ‘Super’ ha delle peculiarità, ma tutti hanno una cosa in comune: non sono ciò che sembrano, perché — a tratti — piuttosto che essere corretti e leali tendono a comportarsi come dei villain. Per contrastare e punire sia l’azienda alle loro spalle che i ‘Super’, degli ex agenti rimettono insieme la loro squadra, i ‘Boys’.