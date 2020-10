Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Wonder Woman 1984 di Patty Jenkins 14 gennaio 2021

avrà anche dichiarato che il debutto in streaming diè da escludersi categoricamente, ma a quanto pare, dato il contesto storico, non potrà fare nulla di fronte a un ulteriore rinvio del film che a questo punto viene dato per certo da alcuni analisti del settore.

Dalle pagine dell’Observer è il capo analista di Box Office Pro a dichiarare che, secondo lui, la Warner effettuerà presto la decisione visto che le sale di New York e Los Angeles non riapriranno a breve.

Parlando in termini ottimistici, c’è una finestra disponibile intorno al week-end dei Presidenti e di San Valentino a febbraio, dal momento che Gli Eterni della Marvel ha liberato lo slot. Potrebbe essere un periodo adatto se la battaglia autunnale e invernale contro il coronavirus andrà meglio del previsto e se per quel giorno i cinema di New York e Los Angeles saranno nuovamente aperti. Anche se forse è più realistica la data dell’11 giugno. la Universal l’ha appena lasciata libera rimandando al 2022 Jurassic World: Dominion. Farlo uscire in quella data garantirebbe una finestra di due settimane dall’uscita di Fast & Furious 9 e anticiperebbe di due quella di Venom che poi sono in ogni caso due pellicole indirizzate principalmente al pubblico maschile. Fa anche parte della prima parte del corridoio estivo che ha garantito un certo successo al primo Wonder Woman.

Insomma, come i più pessimisti (o forse sarebbe meglio dire realisti?) hanno ipotizzato già da mesi, l’intero calendario delle uscite del 2020, al netto delle varie uscite in streaming alle quali si è recentemente aggiunto anche Soul della Pixar, è slittato al 2021 e anche l’unico tentpole ancora in programma per quest’anno, si appresta a traslocare in vista di tempi, si spera, migliori.

Vi terremo aggiornati…

Wonder Woman 1984 sarà (teoricamente) al cinema a Natale negli Stati Uniti, a gennaio in Italia.

Questa la sinossi ufficiale:

Un rapido balzo fino agli anni ’80 nella nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, che si troverà ad affrontare un nemico del tutto nuovo: The Cheetah.

Nel cast del film film compare anche Kristen Wiig nel ruolo della super cattiva Cheetah, così come Pedro Pascal. Chris Pine fa ritorno al suo ruolo di Steve Trevor. Nel cast anche Ravi Patel, Natasha Rothwell e Soundarya Sharma.

Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder, Patty Jenkins, Stephen Jones e Gal Gadot sono i produttori del film. Rebecca Roven Oakley, Richard Suckle, Wesley Coller, Geoff Johns e Walter Hamada ne sono i produttori esecutivi.

A far compagnia alla regista dietro la macchina da presa, il direttore della fotografia Matthew Jensen, la scenografa candidata all’Oscar® Aline Bonetto (“Amélie”) e la costumista premio Oscar® Lindy Hemming (“Topsy-Turvy”). Il montatore candidato all’Oscar®, Richard Pearson (“United 93”) si occuperà del montaggio del film.

Tra i luoghi per le riprese la produzione ha scelto Washington, D.C., Alexandria, Virginia oltre a Regno Unito, Spagna e Isole Canarie.

“Wonder Woman 1984” è ispirato al personaggio creato da William Moulton Marston e pubblicato nei fumetti dalla DC Entertainment. Il film sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures, una compagnia della Warner Bros. Entertainment.