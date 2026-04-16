14 episodi, da Berlino a Bangkok: un amato thriller Netflix torna inaspettatamente con una seconda stagione

Pubblicazione: 16 aprile alle 10:00

Dopo due anni di attesa, Crooks torna su Netflix con una seconda stagione che promette di alzare ulteriormente l'asticella di uno dei thriller heist più sottovalutati e riusciti della piattaforma. Arrivata martedì 14 aprile 2026, la nuova stagione porta con sé sei episodi inediti che si aggiungono agli otto della prima serie, confezionando un totale di quattordici capitoli pronti per essere divorati in un'immersiva maratona settimanale.



La prima stagione di Crooks ha dimostrato che il genere delle rapine, quando trattato con la giusta dose di grinta e autenticità, può ancora riservare sorprese. Nel 2024, la serie tedesca ha raggiunto la seconda posizione nella classifica globale di Netflix, conquistando pubblico e critica con un punteggio dell'80% su Rotten Tomatoes. Un risultato non da poco per una produzione che arriva da Berlino e che si inserisce in un panorama dominato dalle produzioni anglofone.



La storia ruota attorno a Charly, interpretato da Frederick Lau, un ex scassinatore che ha scelto la tranquillità della pensione a Berlino. Ma come in ogni rispettabile thriller del genere, il passato non è mai davvero alle spalle. Costretto a tornare in azione per un ultimo colpo, Charly scopre che l'oggetto del furto è una moneta di valore inestimabile: la "Big Maple Leaf", proprietà del temuto boss criminale Hassan Al-Walid, interpretato da Erdal Yildiz.

Crooks - Netflix

Quello che doveva essere un lavoro pulito si trasforma rapidamente in una corsa disperata per la sopravvivenza. Charly forma un'alleanza improbabile con Joseph, un gangster viennese di basso livello interpretato da Christoph Krutzler. I due non potrebbero essere più diversi: Charly è pragmatico, calcolatore, un professionista che non spreca parole; Joseph è più riflessivo, quasi fuori posto in quel mondo di violenza e tradimenti. Eppure, è proprio questa differenza a creare una chimica narrativa che funziona, trasformando quella che potrebbe essere una semplice storia di rapine in un racconto di fratellanza forgiata sotto pressione.



Uno degli aspetti più affascinanti di Crooks è la sua dimensione geografica. La serie non si limita a un'unica location, ma trasporta lo spettatore attraverso tre città europee cariche di storia e fascino: Berlino, Vienna e Marsiglia. Ogni ambientazione non è solo uno sfondo, ma diventa parte integrante della narrazione, influenzando l'atmosfera e il ritmo degli eventi. La seconda stagione amplia ulteriormente questo approccio globe-trotter, spingendosi fino a Bangkok, in una escalation che promette scenari ancora più esotici e pericolosi.



La vera forza di Crooks sta nel ritmo serrato, nella tensione costante e nella costruzione dei personaggi. Non sono semplici archetipi: Charly e Joseph evolvono, si trasformano, mostrano vulnerabilità e forza in egual misura. Il rapporto che si crea tra loro è il cuore pulsante della serie, quella componente emotiva che trasforma un thriller d'azione in qualcosa di più profondo.

Crooks - Netflix

Crooks è una di quelle serie che dimostrano come il talento creativo non abbia confini geografici. Una produzione tedesca che parla un linguaggio universale, quello del thriller ben fatto, della tensione costruita con intelligenza, dei personaggi credibili immersi in situazioni impossibili. In un catalogo Netflix spesso dominato da produzioni statunitensi, Crooks rappresenta una voce diversa, europea, grintosa e sorprendentemente efficace.