1408 di Stephen King torna con un sequel: due star di Stranger Things e Il Signore degli Anelli nel cast

Pubblicazione: 07 novembre alle 18:46

Il cult horror 1408 si prepara a tornare sul grande schermo con un nuovo capitolo che riporta al centro l'inquietante universo nato dalla penna di Stephen King. A distanza di quasi vent'anni dall'uscita del primo film, il progetto comincia a delineare il proprio cast, coinvolgendo volti molto conosciuti del cinema e delle serie televisive. Tra le novità più importanti ci sono Natalia Dyer, diventata famosa grazie a Stranger Things, ed Elijah Wood, storico interprete de Il Signore degli Anelli. Il sequel dovrebbe coinvolgere anche due protagonisti del film originale, John Cusack e Samuel L. Jackson. Alla regia tornerà Mikael Håfström, già dietro la macchina da presa nel 2007.

Il ritorno di 1408 porta con sé una novità significativa, il coinvolgimento di due attori appartenenti a generazioni e percorsi cinematografici differenti. Natalia Dyer, conosciuta soprattutto per aver interpretato Nancy Wheeler nella serie Netflix Stranger Things, avrà il ruolo principale. Accanto a lei ci sarà Elijah Wood, che vestirà invece i panni di un personaggio secondario. Per entrambi, al momento, non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulle rispettive parti, né è stato chiarito quale legame avranno con la storia del primo capitolo.

Un altro elemento importante riguarda il possibile ritorno di John Cusack e Samuel L. Jackson. I due attori sono attualmente in trattativa per riprendere i personaggi interpretati nel film del 2007, ma questa volta il loro spazio nella storia dovrebbe essere più contenuto. Cusack aveva già manifestato in passato un particolare interesse per un eventuale seguito di 1408, indicandolo come uno dei pochi film per cui avrebbe preso in considerazione l'idea di realizzare un sequel. Una possibilità che oggi sembra finalmente concretizzarsi. Alla guida del progetto ci sarà nuovamente Mikael Håfström, che lavorerà alla sceneggiatura insieme a Mark Verheiden.

La storia seguiva Michael Enslin, uno scrittore specializzato nell'esplorazione di luoghi considerati infestati, interpretato da John Cusack. Durante le sue ricerche, l'uomo arrivava al Dolphin Hotel di New York, dove decideva di soggiornare nella camera 1408. Il direttore della struttura, Gerald Olin, interpretato da Samuel L. Jackson, cercava di dissuaderlo raccontandogli le terribili vicende legate a quella stanza.

We got 1408 sequel gets announced and it’s still crickets on Sorority Row 2…. https://t.co/6pymY7l0PT — Judyn Roberts (@BlackwellJudyn) November 7, 2026

Nonostante gli avvertimenti, Enslin sceglieva di entrare, dando inizio a un'esperienza soprannaturale sempre più inquietante..Il primo 1408, distribuito nel 2007, aveva ottenuto un risultato commerciale importante, incassando circa 132 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di 25 milioni. Nel corso degli anni è diventato un titolo molto apprezzato dagli appassionati del genere horror, contribuendo a mantenere vivo l'interesse per la storia della misteriosa camera d'albergo.

Anche i percorsi professionali dei nuovi protagonisti rendono il progetto particolarmente interessante, Dyer ha consolidato la propria popolarità grazie a Stranger Things, mentre Wood ha continuato a frequentare il cinema horror con titoli come The Monkey, The Toxic Avenger e Ready or Not 2: Here I Come. Per quanto riguarda la produzione, l'avvio delle riprese è attualmente previsto nei primi tre mesi del 2027. Non sono ancora stati comunicati il titolo definitivo, la data di uscita o ulteriori informazioni sulla distribuzione.