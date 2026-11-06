Stranger Things, annunciato il prequel live action: trama, uscita, titolo e collegamento con Vecna

Pubblicazione: 06 novembre alle 15:37

L'universo di Stranger Things è pronto ad allargarsi con una nuova storia ambientata molto prima degli eventi della serie originale. Netflix ha ufficializzato Other Worlds: A Stranger Things Adventure, uno spin-off prequel atteso per il 2028. La produzione porterà gli spettatori in un'epoca ancora inesplorata della saga, con nuovi personaggi e misteri da scoprire. Le atmosfere horror e soprannaturali resteranno centrali, ma cambieranno completamente ambientazione e protagonisti. Un primo teaser ha già svelato alcune informazioni importanti sulla nuova avventura.

La notizia è stata annunciata in occasione dello Stranger Things Day, celebrato ogni 6 novembre per ricordare la scomparsa di Will Byers, avvenuta il 6 novembre 1983 nella storia originale. Si tratta del quarto progetto ambientato nell'universo della saga, dopo la serie principale, lo spettacolo teatrale Stranger Things: The First Shadow e la produzione animata Stranger Things: Tales from '85. Quest'ultima esplora nuove avventure legate a Hawkins, mentre lo spettacolo teatrale approfondisce il passato di Henry Creel.

Per quanto riguarda la trama, le informazioni sono ancora limitate. Il teaser ha confermato che la vicenda si svolgerà nel 1955 a Marion, in Nevada. Matt e Ross Duffer avevano anticipato che il racconto avrebbe esplorato gli eventi precedenti al contatto di Henry Creel con la misteriosa sostanza ultraterrena che gli ha conferito i suoi poteri. Si tratta di un periodo particolarmente interessante per comprendere meglio le origini di uno dei personaggi più importanti della serie, anche se Netflix non ha ancora rivelato ulteriori dettagli sugli sviluppi narrativi.

A occuparsi della creazione dello spin-off saranno i fratelli Duffer insieme a Kate Trefry, già sceneggiatrice di Stranger Things dalla seconda stagione e autrice dello spettacolo The First Shadow. Trefry sarà anche showrunner e produttrice esecutiva. Joe Wright dirigerà i primi tre episodi e parteciperà alla produzione, affiancato da Shawn Levy di 21 Laps, Paul Dichter, Shelley Meals, Andrea Sperling e Pavlina Hatoupis.

Le riprese della serie si svolgeranno nel New Mexico. Gli autori hanno anticipato la presenza di nuovi eroi e antagonisti, con una storia capace di conservare l'identità della saga ma anche di introdurre elementi inediti. Lo sviluppo del progetto era stato segnalato già nel 2022. Nel frattempo, i fratelli Duffer hanno avviato un nuovo accordo generale con Paramount, dopo la conclusione di quello con Netflix nell'aprile 2026.

Other Worlds rientra nel percorso produttivo legato alla precedente collaborazione con la piattaforma e sarà realizzato attraverso Upside Down Pictures. Netflix e 21 Laps hanno confermato il proprio coinvolgimento, sottolineando l'intenzione di ampliare ulteriormente un universo narrativo che continua ad appassionare il pubblico. Per conoscere il cast e gli altri dettagli sulla trama bisognerà attendere nuovi annunci, l'appuntamento con Other Worlds: A Stranger Things Adventure è fissato al 2028.