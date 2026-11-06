Questo nuovo thriller psicologico svedese su Netflix ha spodestato Lupin dalla vetta della piattaforma

Pubblicazione: 06 novembre alle 15:00

Netflix ha un nuovo fenomeno globale tra le mani, e questa volta arriva direttamente dalla Svezia. A Couple of Lies, thriller psicologico rilasciato sulla piattaforma il 30 ottobre, proprio alla vigilia di Halloween, ha rapidamente scalato le classifiche mondiali dello streamer, conquistando il primo posto assoluto nella Top 10 delle serie TV più viste a livello globale. Un successo che conferma ancora una volta la capacità di Netflix di trasformare produzioni straniere in fenomeni di massa, seguendo la scia di hit internazionali che hanno dominato il 2026. La serie composta da quattro episodi si è affermata in 80 paesi differenti, raggiungendo la vetta delle classifiche nazionali in 33 nazioni tra cui Argentina, Belgio, Repubblica Ceca, Germania, Norvegia, Spagna e naturalmente Svezia. Anche negli Stati Uniti, mercato tradizionalmente più difficile da penetrare per le produzioni non anglofone, A Couple of Lies si è piazzata all'ottavo posto tra le serie TV più viste.

Un risultato che testimonia l'appeal universale di una storia capace di superare le barriere linguistiche e culturali.. A guidare il progetto c'è Jakob Oftebro, attore già noto al pubblico di Netflix per aver interpretato il protagonista di. Per Oftebro si tratta quindi del secondo successo consecutivo nel 2026 sulla piattaforma, consolidando la sua reputazione come volto affidabile per il genere thriller.. Frida Gustavsson, che ha interpretato Freydís Eiríksdóttir in tutte e tre le stagioni di Vikings: Valhalla, porta la sua presenza magnetica anche in A Couple of Lies.. Il 2026 ha visto il debutto di progetti come Something Very Bad Is Going to Happen, prodotto dai fratelli Duffer di Stranger Things, His & Hers e I Will Find You, entrambi entrati nelle classifiche all-time della piattaforma. A Couple of Lies si aggiunge ora a questa lista di successi, dimostrando che l'appetito del pubblico per storie cariche di suspense e colpi di scena psicologici rimane insaziabile.. Ogni nuova aggiunta a questo genere beneficia dell'ecosistema creato dai successi precedenti: gli abbonati sanno che possono aspettarsi un certo livello di qualità e tensione narrativa, e sono quindi più inclini a dare una possibilità alle nuove uscite.

Il modello Netflix del binge-watching, che consente agli abbonati di divorare intere stagioni in una sola sessione, si sposa perfettamente con il formato compatto di A Couple of Lies. Quattro episodi rappresentano un investimento di tempo gestibile anche per gli spettatori più impegnati, eliminando una delle principali barriere all'ingresso che possono frenare l'avvicinamento a nuove serie. La promessa implicita è chiara: dedicaci qualche ora del tuo tempo, e ti offriremo una storia completa, senza cliffhanger irrisolti o attese estenuanti per la stagione successiva. Il successo di produzioni scandinave nel genere thriller non rappresenta una novità assoluta. La Scandinavia ha una lunga tradizione nel nordic noir, sottogenere caratterizzato da atmosfere cupe, ambientazioni nordiche spoglie e narrazioni che esplorano i lati più oscuri dell'animo umano.

Serie come The Bridge, Borgen e The Killing hanno aperto la strada, dimostrando che storie provenienti da paesi con popolazioni relativamente piccole potevano conquistare un pubblico globale se costruite con intelligenza e sensibilità.. La fotografia probabilmente sfrutta i paesaggi svedesi per creare un senso di isolamento e claustrofobia psicologica, mentre la narrazione gioca con le percezioni degli spettatori, mettendo in discussione verità apparenti e costruendo strati di ambiguità morale.Il 2026 si conferma quindi un anno d'oro per i thriller su Netflix, con. I thriller psicologici in particolare sembrano aver toccato una corda particolarmente sensibile negli spettatori contemporanei, forse perché offrono una forma di catarsi controllata, permettendo di esplorare paure e ansie in un contesto sicuro.