Netflix celebra lo Stranger Things Day con un reel che mostra il cast divertirsi tra una scena e l'altra

Pubblicazione: 06 novembre alle 10:18

Netflix ha deciso di celebrare lo Stranger Things Day nel modo più gradito ai fan: con un blooper reel inedito della quinta e ultima stagione della serie. Il video, pubblicato oggi, 6 novembre, offre uno sguardo raro e divertente dietro le quinte dell'amato show di fantascienza e horror, mostrando il cast in momenti di spontaneità e leggerezza durante le riprese del capitolo finale. La scelta della data non è casuale. Ogni 6 novembre, i fan di tutto il mondo commemorano il giorno in cui Will Byers scomparve nel 1983, l'evento che diede il via all'intera saga di Hawkins e del Sottosopra. È la data che ha cambiato tutto, quella che ha portato un gruppo di ragazzini a scoprire l'esistenza di dimensioni parallele, esperimenti governativi segreti e poteri telecinetici. E Netflix lo sa bene, tanto da aver trasformato questa ricorrenza in una celebrazione annuale del franchise.





. Per molti fan, si tratta di un regalo inaspettato: un'opportunità per rivivere l'atmosfera del set e vedere i volti familiari dei protagonisti in una veste diversa, lontana dalla tensione drammatica che ha caratterizzato la stagione finale. Le risate, le battute sbagliate, i momenti di confusione durante le riprese offrono un contrasto rinfrescante con l'intensità emotiva che ha accompagnato l'addio definitivo a Eleven, Mike, Dustin e tutti gli altri.. Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin e Sadie Sink sono tornati nei panni dei personaggi che li hanno resi famosi in tutto il mondo. Accanto a loro, anche i volti più maturi della serie: Joe Keery, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Maya Hawke, oltre ai veterani Winona Ryder e David Harbour.. È stata una vera e propria palestra di crescita professionale e personale. Brown, Wolfhard, Schnapp, Matarazzo e McLaughlin erano bambini quando la serie debuttò su Netflix nel luglio 2016. Il pubblico li ha letteralmente visti crescere, stagione dopo stagione, trasformandosi da ragazzini alle prese con le prime avventure a giovani adulti pronti ad affrontare ruoli più complessi e maturi., contribuendo a definire l'identità stessa della piattaforma streaming negli anni in cui la competizione nel settore si faceva sempre più agguerrita., creando un fenomeno culturale che ha influenzato mode, linguaggi e persino la musica pop.

Dopo quasi un decennio di avventure nel Sottosopra, la storia di Hawkins si è conclusa, ma l'eredità del franchise continua. Netflix ha già confermato lo sviluppo di diversi spinoff ambientati nello stesso universo narrativo, segno che il mondo creato dai Duffer non è destinato a scomparire tanto presto. La scomparsa di Will Byers nel 1983 ha aperto un portale non solo verso una dimensione parallela, ma anche verso un universo espanso che promette di esplorare nuovi angoli di quella mitologia. Il blooper reel pubblicato per lo Stranger Things Day rappresenta quindi molto più di una semplice raccolta di errori divertenti. È un documento affettivo, un modo per il cast e la produzione di salutare i fan con un sorriso, mostrando che dietro le scene apocalittiche e i momenti drammatici c'era anche tanto divertimento, complicità e umanità.

In fondo, è proprio questo il segreto del successo di Stranger Things:. Tutte le cinque stagioni di Stranger Things sono disponibili per lo streaming su Netflix, pronte per essere riviste da chi voglia rivivere l'intera saga dall'inizio, magari proprio in occasione dello Stranger Things Day.