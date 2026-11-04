Un anno dopo il finale di Stranger Things, torna la teoria del nuovo episodio: cos'è cambiato?
Finn Wolfhard e Caleb McLaughlin filmati insieme a Chicago: nuove riprese riaccendono le teorie su Stranger Things. Finale alternativo o progetto promozionale?
A quasi un anno dalla conclusione di Stranger Things, una delle serie più amate di Netflix, due dei suoi protagonisti sono stati avvistati insieme sul set di un misterioso progetto. Finn Wolfhard e Caleb McLaughlin, gli attori che hanno interpretato Mike Wheeler e Lucas Sinclair per cinque stagioni, sono stati filmati mentre giravano qualcosa per le strade di Chicago il 2 novembre 2026. Un video di circa venti secondi, diffuso dall'account X Stranger Things Updates, mostra i due camminare fianco a fianco lungo una strada cittadina prima di fermarsi bruscamente e fissare qualcosa davanti a loro, fuori dall'inquadratura.
Nel video, che circola sui social media senza alcuna conferma ufficiale sulla sua origine o sul progetto in questione, i due attori indossano abiti casual in stile anni Ottanta, molto simili a quelli dei loro personaggi. La scena è essenziale: nessun logo di produzione visibile, nessun titolo, nessun indizio chiaro. Ciò che colpisce maggiormente è l'oggetto o la scena che osservano, completamente invisibile nel filmato, suggerendo che potrebbe essere aggiunto in post-produzione con effetti speciali.
L'avvistamento ha riacceso una teoria che aveva preso piede subito dopo la messa in onda del finale di serie, trasmesso il 31 dicembre 2025. Conosciuta come Conformity Gate, questa teoria sostiene che il finale della quinta stagione non fosse affatto il vero epilogo della storia. Secondo i sostenitori di questa ipotesi, gli eventi mostrati nell'ultimo episodio sarebbero un'illusione creata da Vecna, il villain soprannaturale della serie, e Netflix avrebbe pianificato in segreto il rilascio di un nono episodio nascosto per rivelare la vera conclusione.
Il tempismo dell'avvistamento ha alimentato ulteriormente le speculazioni. Il 6 novembre si celebra infatti lo Stranger Things Day, la ricorrenza annuale che commemora la data in cui Will Byers scomparve nel 1983, evento che diede il via a tutta la saga. Alcuni fan ritengono che il video possa essere un teaser in vista di questa celebrazione, mentre altri ipotizzano che si tratti di uno spot natalizio, considerando la vicinanza con le festività di fine anno e la location urbana del filmato.
Netflix, dal canto suo, non ha rilasciato alcuna dichiarazione riguardo al video. La piattaforma ha sempre presentato la quinta stagione come la conclusione definitiva della storia principale ambientata a Hawkins. Nessuna sesta stagione è stata annunciata, nessun episodio extra è stato confermato. Tutto ciò che resta, per ora, è un breve filmato che mostra due ex co-protagonisti vestiti in modo familiare, intenti a guardare qualcosa di invisibile.