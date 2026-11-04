Un anno dopo il finale di Stranger Things, torna la teoria del nuovo episodio: cos'è cambiato?

Pubblicazione: 04 novembre alle 18:51

A quasi un anno dalla conclusione di Stranger Things, una delle serie più amate di Netflix, due dei suoi protagonisti sono stati avvistati insieme sul set di un misterioso progetto. Finn Wolfhard e Caleb McLaughlin, gli attori che hanno interpretato Mike Wheeler e Lucas Sinclair per cinque stagioni, sono stati filmati mentre giravano qualcosa per le strade di Chicago il 2 novembre 2026. Un video di circa venti secondi, diffuso dall'account X Stranger Things Updates, mostra i due camminare fianco a fianco lungo una strada cittadina prima di fermarsi bruscamente e fissare qualcosa davanti a loro, fuori dall'inquadratura.





Finn Wolfhard and Caleb McLaughlin have been spotted filming something in Chicago. https://t.co/P2LkeEOZWP — Stranger Things Updates (@Updates_SThings) November 2, 2026

. Cosa stavano filmando realmente i due attori? Si tratta di nuovo materiale legato all'universo di Hawkins e del Sottosopra, oppure è semplicemente un progetto commerciale o promozionale che non ha nulla a che fare con la serie?, che circola sui social media senza alcuna conferma ufficiale sulla sua origine o sul progetto in questione,. La scena è essenziale: nessun logo di produzione visibile, nessun titolo, nessun indizio chiaro. Ciò che colpisce maggiormente è l'oggetto o la scena che osservano, completamente invisibile nel filmato, suggerendo che potrebbe essere aggiunto in post-produzione con effetti speciali.

L'avvistamento ha riacceso una teoria che aveva preso piede subito dopo la messa in onda del finale di serie, trasmesso il 31 dicembre 2025. Conosciuta come Conformity Gate, questa teoria sostiene che il finale della quinta stagione non fosse affatto il vero epilogo della storia. Secondo i sostenitori di questa ipotesi, gli eventi mostrati nell'ultimo episodio sarebbero un'illusione creata da Vecna, il villain soprannaturale della serie, e Netflix avrebbe pianificato in segreto il rilascio di un nono episodio nascosto per rivelare la vera conclusione.



