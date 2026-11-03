Questo nuovo thriller spagnolo su Netflix nasconde un segreto: nessuno dei rapinatori era sincero

Pubblicazione: 03 novembre alle 18:00

Ci sono storie in cui il colpo rappresenta il culmine della tensione, il momento in cui tutto si gioca in pochi minuti di adrenalina pura. E poi ci sono quelle in cui la rapina è solo l'innesco, il primo domino di una catena che nessuno aveva previsto e che trascina con sé bugie sepolte, alleanze tradite e segreti che covavano da molto prima dell'irruzione in banca. Colisión appartiene senza dubbio alla seconda categoria. Disponibile su Netflix Italia dal 30 ottobre 2026, questo thriller spagnolo diretto da Daniel Sánchez Arévalo ribalta le convenzioni del genere crime trasformando quello che doveva essere un piano perfetto in una spirale di sospetti e rivelazioni. Si tratta di un lungometraggio autoconcluso di 106 minuti che si sviluppa e si chiude nell'arco di un'ora e quaranta, senza lasciare porte aperte a sequel o spin-off.





L'ambientazione è Madrid nel 2013, in piena crisi economica che ha martoriato la Spagna e che rappresenta non solo uno sfondo storico ma un vero e proprio personaggio silenzioso che grava su ogni scelta, su ogni bugia, su ogni disperato tentativo di fuga.. Pedro, Carla, Tomás e l'autista Raúl: quattro persone, quattro ruoli precisi, un'esecuzione che sulla carta non dovrebbe lasciare spazio all'errore. Eppure durante la fuga un incidente automobilistico sconvolge tutto.. I tradimenti non sono nati nell'istante della collisione: covavano da tempo, nascosti dietro sguardi complici e strette di mano.



Il film si trasforma così in un'indagine su chi mentiva già prima che tutto andasse storto, su quali accordi segreti erano stati siglati all'insaputa degli altri, su chi aveva già pianificato il proprio doppio gioco. L'interesse non è soltanto scoprire se i ladri riusciranno a sfuggire alla cattura, ma capire le dinamiche interne al gruppo e ricostruire i rapporti che hanno portato a quel momento di rottura totale. Il cast riunisce alcuni dei volti più interessanti del panorama spagnolo contemporaneo. Dietro la macchina da presa c'è Daniel Sánchez Arévalo, regista e sceneggiatore che aveva già dimostrato la sua capacità di raccontare tensioni sotterranee e relazioni complesse in film come AzulOscuroCasiNegro e Diecisiete. Per Colisión ha firmato sia la regia che la sceneggiatura insieme a Ramón Campos, produttore esecutivo della Bambú Producciones, casa di produzione nota per aver realizzato alcune delle serie spagnole di maggior successo degli ultimi anni.

Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale il 30 settembre 2026, un mese prima del debutto, generando curiosità grazie a una campagna che puntava sul confronto con La casa di carta e altri successi iberici del catalogo. Ma Colisión si distacca dal format seriale per concentrarsi su una struttura cinematografica classica, dove il tempo limitato impone una densità narrativa maggiore e un ritmo che non concede pause. Il titolo internazionale utilizzato in alcune comunicazioni è Collision Course, che sottolinea la traiettoria inevitabile verso lo scontro. La versione italiana della piattaforma lo presenta invece con l'originale spagnolo Colisión, rispettando la matrice linguistica e culturale dell'opera.

Una scelta che non è solo filologica ma anche di posizionamento: mantenere il titolo originale significa rivendicare l'identità iberica del prodotto in un momento in cui il cinema e le serie spagnole godono di grande credibilità presso il pubblico internazionale., il contesto che rende credibile la disperazione e comprensibile, se non giustificabile, la violenza., un labirinto di strade in cui la fuga non è mai davvero possibile perché il vero ostacolo non è la polizia ma la sfiducia reciproca.