Questa nuova serie k-drama su Netflix è un ponte tra Parasite e Squid Game (ed è imperdibile)
Il nuovo k-drama thriller coreano combina Squid Game e Parasite in una satira violenta sul capitalismo.
Netflix si prepara a lanciare quello che potrebbe diventare il suo prossimo grande fenomeno globale: Dead-End Job, una serie thriller coreana arrivata sulla piattaforma il 30 ottobre 2026. Il progetto combina gli elementi più esplosivi di Squid Game e Parasite, due titoli che hanno ridefinito la percezione internazionale del cinema e delle serie tv sudcoreane. La trama segue le vicende di Hyeok-jun, interpretato da Lee Jae-wook, un giovane uomo schiacciato dai debiti che si imbatte in un volantino che pubblicizza lavori part-time straordinariamente remunerativi. La paga iniziale è pari a 50 volte il salario minimo nazionale sudcoreano, e aumenta esponenzialmente con ogni nuovo incarico.
Entrambe le serie raccontano storie di individui intrappolati da debiti schiaccianti, attirati in situazioni estreme dalla promessa di denaro facile. Se Seong Gi-hoon si trovava a competere in un torneo di giochi per bambini trasformati in sfide mortali, Hyeok-jun è costretto ad affrontare lavori di tutti i giorni che si trasformano in incubi letali. Uno è un game show, l'altro è il precariato portato all'estremo, ma entrambi sono satire violente e spietate del capitalismo sudcoreano. Ma Dead-End Job non guarda solo a Squid Game. La serie sembra attingere anche dall'eredità di Parasite, il capolavoro di Bong Joon-ho che nel 2019 conquistò il mondo e gli Oscar.
Entrambe le opere mettono al centro i lavori da colletti blu della Corea del Sud: se la famiglia Kim in Parasite si destreggiava tra lavori da autisti, tutor e domestici, Hyeok-jun è immerso nel mondo dei lavoretti precari e sottopagati. C'è poi il tono: quella commedia nera che rende le situazioni drammatiche anche beffardamente ironiche, nonostante la critica sociale feroce e le conseguenze letali. Anche visivamente, Dead-End Job sembra voler omaggiare lo stile di Bong Joon-ho. Le inquadrature ampie e inquietanti, il senso di disagio che pervade ogni scena, il mistero che si addensa progressivamente: tutto richiama l'atmosfera di Parasite.
Netflix ha avuto un ruolo cruciale in questa evoluzione, rendendo accessibili al pubblico occidentale serie come Alice in Borderland e Teach You a Lesson, considerate tra le migliori produzioni originali della piattaforma. Tuttavia, nessuna di queste ha raggiunto l'impatto culturale di Squid Game. La domanda ora è: Dead-End Job riuscirà a ripetere quella magia?