Questa nuova serie k-drama su Netflix è un ponte tra Parasite e Squid Game (ed è imperdibile)

Pubblicazione: 03 novembre alle 15:00

Netflix si prepara a lanciare quello che potrebbe diventare il suo prossimo grande fenomeno globale: Dead-End Job, una serie thriller coreana arrivata sulla piattaforma il 30 ottobre 2026. Il progetto combina gli elementi più esplosivi di Squid Game e Parasite, due titoli che hanno ridefinito la percezione internazionale del cinema e delle serie tv sudcoreane. La trama segue le vicende di Hyeok-jun, interpretato da Lee Jae-wook, un giovane uomo schiacciato dai debiti che si imbatte in un volantino che pubblicizza lavori part-time straordinariamente remunerativi. La paga iniziale è pari a 50 volte il salario minimo nazionale sudcoreano, e aumenta esponenzialmente con ogni nuovo incarico.

C'è però un dettaglio inquietante:, e la regola fondamentale è una sola: non rivelare mai cosa accade durante i turni. Disperato per sfuggire ai debiti che lo soffocano, Hyeok-jun viene attirato da uno strano volantino che pubblicizza un lavoro part-time ad alta retribuzione.: non rivelare mai cosa succede sul lavoro. Mandato in quello che sembra un normale minimarket, Hyeok-jun scopre presto che in questo incubo lavorativo ogni turno potrebbe costargli la vita.

Entrambe le serie raccontano storie di individui intrappolati da debiti schiaccianti, attirati in situazioni estreme dalla promessa di denaro facile. Se Seong Gi-hoon si trovava a competere in un torneo di giochi per bambini trasformati in sfide mortali, Hyeok-jun è costretto ad affrontare lavori di tutti i giorni che si trasformano in incubi letali. Uno è un game show, l'altro è il precariato portato all'estremo, ma entrambi sono satire violente e spietate del capitalismo sudcoreano. Ma Dead-End Job non guarda solo a Squid Game. La serie sembra attingere anche dall'eredità di Parasite, il capolavoro di Bong Joon-ho che nel 2019 conquistò il mondo e gli Oscar.

Entrambe le opere mettono al centro i lavori da colletti blu della Corea del Sud: se la famiglia Kim in Parasite si destreggiava tra lavori da autisti, tutor e domestici, Hyeok-jun è immerso nel mondo dei lavoretti precari e sottopagati. C'è poi il tono: quella commedia nera che rende le situazioni drammatiche anche beffardamente ironiche, nonostante la critica sociale feroce e le conseguenze letali. Anche visivamente, Dead-End Job sembra voler omaggiare lo stile di Bong Joon-ho. Le inquadrature ampie e inquietanti, il senso di disagio che pervade ogni scena, il mistero che si addensa progressivamente: tutto richiama l'atmosfera di Parasite.





Dead-End Job ha tutti gli ingredienti giusti:. E poi c'è Lee Jae-wook, attore di punta del panorama sudcoreano, pronto a portare sulle spalle una serie che punta altissimo. Il mistero della compagnia che gestisce questi lavori mortali dovrebbe inoltre garantire quella qualità di binge-watching compulsivo che aveva reso Squid Game un fenomeno virale.

Netflix ha avuto un ruolo cruciale in questa evoluzione, rendendo accessibili al pubblico occidentale serie come Alice in Borderland e Teach You a Lesson, considerate tra le migliori produzioni originali della piattaforma. Tuttavia, nessuna di queste ha raggiunto l'impatto culturale di Squid Game. La domanda ora è: Dead-End Job riuscirà a ripetere quella magia?



