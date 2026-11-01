La famosa bottiglieria della Garbatella è tornata: su Netflix, i nuovi episodi dell'amata serie italiana

Pubblicazione: 01 novembre alle 18:00

Pentole e bicchieri sono lì da ieri. Bastano queste poche parole per far partire nella testa di milioni di italiani una delle sigle televisive più iconiche degli ultimi vent'anni. "I Cesaroni - Il ritorno" è disponibile su Netflix, a distanza di oltre un decennio dall'ultima puntata che aveva salutato la famiglia più amata della Garbatella. Dodici nuovi episodi, diretti e interpretati da Claudio Amendola, che riportano lo spettatore nel cuore pulsante di un quartiere romano dove il tempo sembra essersi fermato e accelerato al contempo. Ma cosa è successo ai Cesaroni in questi dieci anni di assenza dagli schermi? Giulio Cesaroni è rimasto il patriarca che tutti ricordano: romano verace, romanista sfegatato, punto di riferimento incrollabile per figli, figliastri e nuove reclute che continuano a popolare la sua casa. La bottiglieria di famiglia è ancora lì, simbolo di continuità e tradizione, ma le cose non vanno proprio come dovrebbero.

Giulio si dedica alla famiglia e mantiene vivi i legami storici con gli amici di sempre, come Stefania Alvigini e Walter Masetti, ma deve fare i conti con una realtà che si è fatta più complicata.. Il legame con Giulio si fa più stretto in questa stagione, lasciando intuire possibili sviluppi sentimentali che i fan della prima ora non potranno non notare.. Ha una nuova compagna, Virginia, interpretata da Marta Filippi, e insieme hanno avuto un figlio, il piccolo Adriano. Ma se nella vita professionale le cose sembrano andare, sul fronte familiare Marco si trova a gestire un puzzle complesso: un appartamento in eterna ristrutturazione, l'amore per Virginia, e soprattutto l'arrivo improvviso dall'America di Marta, la figlia adolescente avuta da Eva.. Fa il bidello nella scuola della Garbatella, la stessa dove lavora anche il fratello Mimmo. Sarcastico, scanzonato, mantiene intatto lo spirito "cesaroni" che lo ha sempre contraddistinto, ma sotto la superficie di leggerezza si nasconde una grande affidabilità: Stefania lo chiama per ogni emergenza scolastica, e spesso dopo il lavoro è costretto ad aiutare anche in bottiglieria e a casa.. Gli viene affidato Olmo, un ragazzo nello spettro dell'autismo interpretato da Andrea Arru, brillante e intelligente ma con difficoltà relazionali. Questo incarico mette immediatamente Mimmo in rotta con Ines, la madre iperprotettiva del ragazzo, interpretata da Chiara Mastalli, che ha cresciuto il figlio da sola chiudendosi al mondo per proteggerlo.

Walter Masetti, miglior amico di Marco fin dai tempi del liceo, lavora ora come cameriere e tuttofare nella storica bottiglieria di famiglia. Ironico ma disorientato, fatica a trovare la sua strada nella vita, anche se il nuovo corso della bottiglieria gli offrirà un'occasione di riscatto. Resta sempre leale con gli amici di una vita, ma in questa stagione dovrà affrontare un annoso dilemma che metterà alla prova le sue certezze. Perché la bottiglieria, cuore pulsante della famiglia Cesaroni, è in crisi finanziaria. Rischia di essere venduta all'asta, e uno dei responsabili di questa situazione drammatica è proprio Augusto, il fratello di Giulio, interpretato da Maurizio Mattioli. Le sue manovre poco chiare alle spalle della famiglia hanno contribuito a mettere in ginocchio l'attività storica che rappresenta non solo una fonte di reddito, ma soprattutto un simbolo identitario per i Cesaroni.





. Claudio Amendola ha dichiarato che tutto "Il ritorno" è dedicato a lui e che la sua assenza è presente anche all'interno della trama stessa, un omaggio sentito a un attore che ha contribuito a rendere i Cesaroni una famiglia così autentica e amata.pronti a portare un tocco di leggerezza e contemporaneità in un mondo che resta profondamente radicato nei valori della romanità popolare.La nuova stagione di "I Cesaroni" si presenta dunque come un equilibrio delicato tra continuità e innovazione. Da un lato ci sono i volti storici,, la bottiglieria come luogo simbolico di aggregazione e identità. Dall'altro ci sono le nuove generazioni,attraverso il personaggio di Olmo, le famiglie allargate e ricomposte, la crisi economica che mette a rischio anche le certezze più solide.