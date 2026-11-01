In questo nuovo thriller su Netflix, un'app di incontri si trasforma nel peggior nemico di una madre

Pubblicazione: 01 novembre alle 15:00

Ci sono serate che dovrebbero rappresentare un nuovo inizio. Un primo appuntamento dopo anni di solitudine, la possibilità di lasciarsi alle spalle il dolore, di concedersi un'altra possibilità. Per Violet, madre vedova che ha dedicato tutto alla crescita di suo figlio, quella cena in un ristorante di lusso doveva essere esattamente questo: una rinascita. Invece, si trasforma nel peggior incubo che una donna possa vivere. Drop - Accetta o rifiuta, il thriller diretto da Christopher Landon e prodotto dalla Blumhouse Productions in collaborazione con Platinum Dunes, è appena approdato su Netflix. Con una durata di 85 minuti secondo alcune fonti, 95 secondo altre, il film si inserisce nel filone dei thriller tecnologici che esplorano il lato oscuro della nostra dipendenza digitale. La protagonista Violet, interpretata da Meghann Fahy, è una donna che ha scelto di chiudersi dopo la perdita del marito.

Per anni ha costruito una routine fatta di lavoro e dedizione al figlio, mettendo da parte qualsiasi prospettiva sentimentale.. E così accetta: un appuntamento al buio, organizzato probabilmente da qualche amica premurosa o attraverso una delle tante app che promettono di riconnettere le persone sole. Henry, interpretato da Brandon Sklenar, si rivela una piacevole sorpresa.. La chimica tra i due funziona, la conversazione scorre, e per un momento quella donna che aveva dimenticato cosa significasse sentirsi desiderabile ritrova se stessa. La serata sembra promettere bene. Poi il cellulare vibra.Un messaggio. Poi un altro. Non sono notifiche casuali, non è spam, non è un amico che disturba al momento sbagliato.. Le regole sono chiare: non parlare con nessuno, seguire alla lettera ogni ordine. Se disobbedisce, i suoi cari saranno in pericolo. E l'ordine finale è tanto semplice quanto impossibile da eseguire: uccidi Henry.. Il film sfrutta l'elemento del "drop", un sistema di condivisione file che richiede la vicinanza fisica tra dispositivi, limitato a un raggio di circa 15 metri. Questo significa che chi sta mandando quei messaggi non è solo connesso digitalmente a Violet: è lì, nel ristorante, seduto a pochi tavoli di distanza, oppure nascosto tra il personale, o mescolato tra i clienti.

La minaccia è invisibile ma palpabile, e questa prossimità fisica amplifica l'orrore. Christopher Landon, noto per aver diretto i film della saga Auguri per la tua Morte, dimostra ancora una volta di saper maneggiare con abilità i meccanismi del thriller. La fotografia di Marc Spicer cattura l'atmosfera soffocante di una serata che da romantica diventa claustrofobica, mentre il montaggio di Ben Baudhuin mantiene un ritmo serrato che non concede respiro. Le musiche di Bear McCreary accompagnano la discesa di Violet in un vortice di paranoia e disperazione. La forza del film risiede nella sua premessa: un'idea semplice ma efficace che attinge alle nostre paure più attuali. Viviamo connessi, dipendenti dai nostri dispositivi, e Drop esplora le conseguenze estreme di questa vulnerabilità. Cosa succederebbe se qualcuno usasse questa dipendenza contro di noi? Se il nostro telefono, quell'oggetto che teniamo sempre in mano, diventasse lo strumento della nostra tortura?





. Un thriller che non reinventa il genere ma che sa giocare le sue carte, costruendo 85-95 minuti di tensione attorno a una domanda semplice: fino a dove ti spingeresti per proteggere chi ami?Anche se questo significa attraversare l'inferno, anche se significa scoprire che il male non si nasconde solo negli sconosciuti online, ma può sedersi di fronte a te con un sorriso perfetto e un bicchiere di vino. Perché a volte, il pericolo più grande non è quello che vedi arrivare, ma quello che ti sei seduto accanto a cena.