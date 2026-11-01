Olivia Cooke su Netflix, con la tavola spiritica che ha terrorizzato le sale nel film horror del 2014

Pubblicazione: 01 novembre alle 09:00

Quando l'horror incontra la superstizione popolare, il risultato è una miscela esplosiva che fa leva sulle paure più ancestrali. Ouija, film del 2014 diretto da Stiles White e disponibile su Netflix, non è semplicemente un altro prodotto del genere: è un viaggio nel territorio oscuro delle sedute spiritiche, dove la curiosità può trasformarsi in condanna e dove ogni regola infranta apre una porta verso l'ignoto. La pellicola nasce dall'incontro tra la casa di produzione Blumhouse Productions, specializzata in horror a budget contenuto ma dall'impatto considerevole, e l'eredità culturale della celebre tavola Ouija prodotta da Hasbro. Un oggetto che da generazioni popola gli incubi adolescenziali, trasformando innocenti serate tra amici in potenziali incontri con entità dell'aldilà. Con una durata contenuta di 89 minuti, il film si concentra sull'essenziale: costruire tensione, alimentare l'angoscia e lasciare che il pubblico si interroghi su dove finisca il gioco e dove inizi qualcosa di terribilmente reale.





. La trama si sviluppa attorno a un evento traumatico: la morte improvvisa e apparentemente inspiegabile di Debbie, trovata impiccata con un filo di luci natalizie nella propria abitazione.. Le due ragazze, fin da bambine, avevano giocato con una tavola Ouija, quell'oggetto enigmatico che promette di mettere in comunicazione il mondo dei vivi con quello dei morti. Ma come ogni strumento esoterico che si rispetti, anche la tavoletta ha le sue regole ferree: mai giocare da soli, mai dimenticare di dire addio, mai giocare in un cimitero.. Insieme al fidanzato Trevor, alla sorella Sarah e agli amici Pete e Isabelle, decide di organizzare una seduta spiritica per tentare di comunicare con lo spirito di Debbie. Quello che inizia come un disperato tentativo di ottenere chiarezza si trasforma rapidamente in un incubo. Lo spirito che risponde attraverso la planchette non è quello di Debbie: è qualcosa di antico, malevolo, assetato di vendetta o forse semplicemente di contatto con il mondo dei vivi.. La piccola era stata vittima della madre Alice, una medium che organizzava false sedute spiritiche per truffare i clienti disperati di parlare con i propri cari defunti.

Ma quando Alice aveva iniziato a usare davvero la tavola Ouija per rendere più convincenti le sue performance, aveva aperto un varco con forze oscure che avevano posseduto la figlia. La tragedia si era consumata in quelle stanze, e ora il demone intrappolato nella tavola cerca nuove vittime attraverso cui manifestarsi. Il film gioca abilmente con i codici del genere: jump scare calibrati con precisione, atmosfere claustrofobiche accentuate dalla fotografia di David Emmerichs, e un crescendo di tensione che trasforma ogni utilizzo della tavola in un momento di pura angoscia. La regia di Stiles White, al suo debutto cinematografico dopo anni come sceneggiatore e artista degli effetti visivi, dimostra una solida comprensione delle dinamiche dell'horror contemporaneo. Non si punta sulla violenza esplicita, ma sulla suggestione: ombre che si muovono appena oltre il campo visivo, presenze percepite più che mostrate, la sensazione costante che qualcosa di orribile stia per accadere.



