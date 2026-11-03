Kevin Costner e Ashton Kutcher nel film su Netflix che ha reso celebre la Guardia Costiera americana

Pubblicazione: 03 novembre alle 17:00

Ci sono film d'azione che ti intrattengono per due ore e poi scivolano via come sabbia tra le dita. E poi c'è The Guardian - Salvataggio in mare (appena aggiunto al catalogo Netflix), un dramma del 2006 diretto da Andrew Davis che ha fatto qualcosa di più ambizioso: ha raccontato al grande pubblico l'esistenza di una categoria di eroi silenziosi, i Rescue Swimmers della Guardia Costiera americana, quegli uomini e quelle donne che si tuffano letteralmente nell'inferno liquido per strappare vite alla morte. Kevin Costner e Ashton Kutcher sono i protagonisti di questa storia di formazione, sacrificio e redenzione ambientata tra le acque gelide del Mare di Bering in Alaska. Un film che prima dell'uragano Katrina aveva già intuito l'importanza di raccontare chi opera nei margini estremi del coraggio umano, quando le onde si alzano come montagne e il confine tra salvatore e vittima diventa sottilissimo.





, un uomo che ha salvato centinaia di vite e che porta sulle spalle il peso di ogni singola persona che non è riuscito a riportare a riva. Costner costruisce un personaggio granitico ma profondamente ferito, l'unico sopravvissuto di un incidente mortale durante una tempesta devastante. L'evento lo segna nel profondo:. Contro la sua volontà, Ben viene assegnato come istruttore alla scuola d'élite che trasforma giovani reclute, spesso arroganti e piene di sé, nei migliori e più preparati sommozzatori di soccorso al mondo.

Jake è un campione di nuoto liceale, un ragazzo dal talento cristallino ma dall'atteggiamento insopportabile, esattamente il tipo di studente che Ben ha imparato a riconoscere: i più presuntuosi sono spesso quelli con il potenziale maggiore. Tra i due si instaura un rapporto fatto di scontri, sfide e un rispetto reciproco che cresce lentamente, come un muscolo sotto sforzo. Ben vede in Jake qualcosa di sé stesso, quel fuoco che può illuminare o bruciare tutto. Jake, dal canto suo, scopre che dietro la facciata dura dell'istruttore c'è un uomo che ha pagato un prezzo altissimo per ogni vita salvata, che porta cicatrici invisibili più profonde di quelle sulla pelle. Andrew Davis, il regista che aveva già dimostrato il suo talento con Il fuggitivo, porta sullo schermo una tensione palpabile.

Le scene in mare aperto, girate con una fotografia di Stephen St. John che cattura la maestosità terrificante dell'oceano in tempesta, sono viscerali. Non c'è nulla di romantico nelle onde alte dieci metri che si abbattono su elicotteri e navi: c'è solo la violenza bruta della natura e l'ostinazione assurda dell'essere umano che decide di sfidarla. Con una durata di 139 minuti, The Guardian - Salvataggio in mare si prende il tempo necessario per costruire i suoi personaggi e le loro relazioni. Non è un film che punta tutto sull'esplosione pirotecnica: è un dramma che usa l'azione come veicolo per esplorare temi più profondi. Cosa spinge un uomo a rischiare la propria vita per salvare perfetti sconosciuti? Dove si trova il confine tra eroismo e autodistruzione?

La scena finale, ambientata nelle acque turbolente e gelide del Mare di Bering,. Tutto quello che ha imparato, ogni lezione, ogni rimprovero, ogni esercizio massacrante trova il suo significato in quei minuti disperati dove le decisioni si prendono in frazioni di secondo e le conseguenze sono definitive.