1492 - La conquista del paradiso: Ridley Scott vuole "resuscitare" il film con una versione estesa di 4 ore

1492 - La conquista del paradiso, kolossal di Ridley Scott che narra la scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo, era uscito nelle sale in occasione del 500° anniversario dello storico evento. All'epoca, andò bene in Europa, ma fu un flop negli Usa, anche a causa, secondo il regista, del fatto che gli americani non avevano apprezzato l'accento di Gérard Depardieu [attore francese interprete del protagonista]. In una recente intervista con THR, il cineasta ha rivelato l'intenzione, per lui abituale, di realizzare una versione estesa della pellicola:

Il problema con Gérard è che non parla molto bene l'inglese e non ho avuto il coraggio di dirgli: “Gérard, dobbiamo [ri-registrare tutte le tue battute]”. Sto cercando di resuscitare 1492, perché è così ben girato, recitato e musicato, come film di quattro ore per una piattaforma streaming. Se gli chiedessi ora: “Gérard, possiamo fare doppiare le tue battute a Kenneth Branagh?”, probabilmente mi risponderebbe: “Certo”.

