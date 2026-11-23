Pubblicazione: 23 novembre alle 20:00

Lunedì 23 novembre, in prima serata su Rai 1, va in onda la terza e ultima puntata di 177 giorni – Il rapimento di Farouk. La miniserie diretta da Carlo Carlei arriva al capitolo conclusivo, dedicato agli ultimi sviluppi del sequestro che nel 1992 tenne l'Italia con il fiato sospeso. Gli episodi finali ripercorrono i momenti più drammatici della prigionia del piccolo Farouk Kassam, rapito a soli sette anni nella villa di famiglia in Costa Smeralda.

. La fotografia inviata per dimostrare che il bambino fosse ancora vivo rappresenta uno dei passaggi più delicati della vicenda, mentre la cifra richiesta dai rapitori si rivela impossibile da sostenere per la famiglia.

Un altro aspetto importante riguarda la figura di Graziano Mesina, l'ex bandito sardo soprannominato Scarface sardo, il cui coinvolgimento nel sequestro Kassam ha alimentato interrogativi e polemiche. L'episodio conclusivo approfondisce il suo ruolo nella vicenda e il contributo che avrebbe avuto nelle trattative, ricostruendo uno degli aspetti più controversi di quei 177 giorni.

La narrazione si concentra anche sulla mobilitazione popolare che accompagnò il rapimento. La vicenda di Farouk superò presto i confini della Sardegna, coinvolgendo l'opinione pubblica italiana e trasformandosi in una questione nazionale. In un periodo già segnato da profonde tensioni, il desiderio condiviso era uno soltanto, riportare il bambino a casa sano e salvo.

La terza puntata mostrerà anche come il sequestro abbia lasciato un segno profondo nella società italiana, cambiando la percezione dei rapimenti in Sardegna. Una storia che coinvolse una famiglia, le forze dell'ordine e un intero Paese, sullo sfondo di una Costa Smeralda lontana dall'immagine patinata con cui era conosciuta.

Come si concluse il sequestro di Farouk? L'ultimo episodio ripercorre il percorso che portò alla sua liberazione, ricostruendo i passaggi decisivi delle trattative e le figure coinvolte. L'appuntamento con il finale di 177 giorni – Il rapimento di Farouk è per lunedì 23 novembre, alle 21:30 su Rai 1.