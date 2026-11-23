177 giorni - Il rapimento di Farouk, anticipazioni 23 novembre: la prova di vita e la svolta nelle trattative
Scopri le anticipazioni di 177 giorni - Il rapimento di Farouk del 23 novembre: la prova di vita, il riscatto e la svolta che porta alla liberazione.
Lunedì 23 novembre, in prima serata su Rai 1, va in onda la terza e ultima puntata di 177 giorni – Il rapimento di Farouk. La miniserie diretta da Carlo Carlei arriva al capitolo conclusivo, dedicato agli ultimi sviluppi del sequestro che nel 1992 tenne l'Italia con il fiato sospeso. Gli episodi finali ripercorrono i momenti più drammatici della prigionia del piccolo Farouk Kassam, rapito a soli sette anni nella villa di famiglia in Costa Smeralda.
Un altro aspetto importante riguarda la figura di Graziano Mesina, l'ex bandito sardo soprannominato Scarface sardo, il cui coinvolgimento nel sequestro Kassam ha alimentato interrogativi e polemiche. L'episodio conclusivo approfondisce il suo ruolo nella vicenda e il contributo che avrebbe avuto nelle trattative, ricostruendo uno degli aspetti più controversi di quei 177 giorni.
La narrazione si concentra anche sulla mobilitazione popolare che accompagnò il rapimento. La vicenda di Farouk superò presto i confini della Sardegna, coinvolgendo l'opinione pubblica italiana e trasformandosi in una questione nazionale. In un periodo già segnato da profonde tensioni, il desiderio condiviso era uno soltanto, riportare il bambino a casa sano e salvo.
Come si concluse il sequestro di Farouk? L'ultimo episodio ripercorre il percorso che portò alla sua liberazione, ricostruendo i passaggi decisivi delle trattative e le figure coinvolte. L'appuntamento con il finale di 177 giorni – Il rapimento di Farouk è per lunedì 23 novembre, alle 21:30 su Rai 1.