Pubblicazione: 17 novembre alle 21:15

Il ritorno in televisione di una delle vicende più drammatiche della cronaca italiana ha riacceso l'attenzione non soltanto su Farouk Kassam, ma anche sulla famiglia che per quasi sei mesi visse nell'angoscia, aspettando di poterlo riabbracciare. 177 giorni. Il rapimento di Farouk, la fiction di Rai 1 con Marco Bocci e Antonia Desplat, racconta proprio la battaglia dei suoi genitori, Fateh Kassam e Marion Bleriot, e il dolore della sorellina Nour. Ma che fine hanno fatto oggi i protagonisti di quella storia e come sono cambiate le loro vite dopo il sequestro del 1992?

A distanza di oltre trent'anni,e mantengono, oggi. La famiglia ha però scelto di affrontare in maniera molto diversa il ricordo di quei terribili mesi. Seha deciso di tornare pubblicamente sulla propria esperienza, contribuendo anche alla realizzazione della fiction, i genitori hanno preferito mantenere una maggiore distanza da una vicenda che continua a suscitare emozioni dolorose.

In un'intervista rilasciata a Gente nel novembre 2026, Farouk ha infatti raccontato che il rapimento è ancora oggi un argomento del quale i suoi genitori preferiscono non parlare. Lui stesso vorrebbe talvolta confrontarsi con loro su quanto accaduto, ma Fateh e Marion hanno scelto di lasciarsi alle spalle quella parte della propria vita ed anche la realizzazione della serie televisiva non è stata accolta con lo stesso coinvolgimento dimostrato dal figlio. Fateh Kassam, interpretato da Marco Bocci, è stato uno dei protagonisti assoluti della vicenda del 1992.

177 giorni. Il rapimento di Farouk, fonte: Rai

Imprenditore di origini belghe e asiatiche, lavorava nel settore alberghiero in Costa Smeralda, dove gestiva il prestigioso hotel Luci di la Muntagna. Durante il sequestro si distinse per il carattere determinato e per le dichiarazioni particolarmente dure rivolte ai rapitori, rifiutando pubblicamente di piegarsi alle loro richieste. Oggi Fateh conserva un legame molto forte con la Sardegna. In una recente intervista a Famiglia Cristiana, pubblicata il 16 novembre 2026, ha raccontato di trascorrere ancora circa quattro mesi all'anno sull'isola, dove continua a essere riconosciuto e salutato con affetto da molte persone.

L'uomo ha inoltre spiegato di essere diventato ancora più severo nel giudicare i criminali, pur dichiarando di non nutrire un rancore personale nei confronti di Matteo Boe, uno dei responsabili del sequestro. Il suo rapporto con il passato resta comunque complesso, tanto che non è certo di voler guardare la fiction che racconta la sua storia. Anche, la madre di Farouk interpretata da, è ancora in vita, sebbene abbia scelto di mantenere un profilo molto più riservato rispetto al marito.

Di origini francesi, Marion discende da una famiglia legata alla storia dell'aviazione: tra i suoi antenati figura Louis Blériot, il celebre pioniere che nel 1909 attraversò per la prima volta la Manica a bordo di un aeroplano. Durante il rapimento, Marion rappresentò una figura fondamentale nella mobilitazione dell'opinione pubblica. Rimase particolarmente impresso il suo appello alle donne sarde, pronunciato durante una celebrazione religiosa a Orgosolo, quando chiese alle altre madri di comprendere il suo dolore e di aiutarla a riportare a casa il figlio.

177 giorni. Il rapimento di Farouk, fonte: Rai

Quel gesto contribuì a trasformare la tragedia privata della famiglia Kassam in una vicenda capace di coinvolgere emotivamente un intero Paese. Oggi, tuttavia, Marion preferisce non esporsi pubblicamente e non sono disponibili informazioni dettagliate e verificate sulla sua vita quotidiana. C'è poi Nour Kassam, la sorella minore di Farouk, che durante il sequestro era ancora una bambina. Anche lei si trovava nella villa di famiglia a Porto Cervo quando gli uomini armati fecero irruzione nella notte del 15 gennaio 1992, portando via il fratello. Nour visse quindi in prima persona le conseguenze di quella tragedia, assistendo alla sofferenza dei genitori e alla lunga attesa per la liberazione di Farouk.

177 giorni. Il rapimento di Farouk, fonte: Rai

Durante quei mesi, la famiglia cercò per quanto possibile di proteggerla dall'enorme pressione mediatica che accompagnava il caso. A differenza del fratello,. Non risultano informazioni pubbliche sufficientemente attendibili sulla sua attuale professione o sulla città in cui risiede. La sua riservatezza è rimasta una costante anche dopo la decisione di raccontare il sequestro attraverso la fiction Rai. Per, invece, il percorso è stato differente. Oggi haed è padre di, di quattro anni. Si occupa di investimenti immobiliari e finanziari e divide la propria vita tra Roma, Dubai e Londra, continuando a frequentare la Sardegna, alla quale rimane profondamente legato.

Il rapporto con la terra nella quale venne rapito è particolarmente significativo. Farouk ha raccontato di aver sofferto quando i genitori decisero di vendere la villa di famiglia dopo il sequestro: era proprio quella casa che aveva immaginato di poter ritrovare durante i lunghi mesi trascorsi in prigionia. Nonostante le ferite lasciate dall'esperienza, Farouk ha deciso di partecipare personalmente alla fiction, interpretando un piccolo ruolo nei panni di un giornalista. Una presenza dal forte valore simbolico, che rappresenta anche un modo per confrontarsi nuovamente con il proprio passato. La miniserie, diretta da Carlo Carlei e ispirata al libro Mio figlio Farouk.

Anatomia di un rapimento, scritto da Fateh Kassam insieme a Marco Corrias, ripercorre i 177 giorni che separarono il bambino dalla sua famiglia, fino alla liberazione avvenuta nella notte tra il 10 e l'11 luglio 1992. La produzione è in onda su Rai 1 il 16, 17 e 23 novembre 2026, con gli episodi disponibili anche su RaiPlay. E proprio il ritorno di quella storia sul piccolo schermo ha permesso di scoprire qualcosa in più sulla vita attuale dei Kassam. Per Fateh e Marion, il ricordo del sequestro rimane una ferita della quale è difficile parlare. Per Nour, invece, prevale la scelta della riservatezza. Farouk ha intrapreso una strada diversa, decidendo di raccontare ciò che ha vissuto senza lasciare che quei 177 giorni, incredibilmente complicati, definiscano completamente la sua esistenza.