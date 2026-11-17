177 giorni. Il rapimento di Farouk, che fine hanno fatto i genitori e la sorella? Le loro vite dopo il sequestro
Che fine hanno fatto Fateh e Marion, i genitori di Farouk Kassam, e sua sorella Nour? Scopri cosa fanno oggi e come è cambiata la loro vita dopo il rapimento.
Il ritorno in televisione di una delle vicende più drammatiche della cronaca italiana ha riacceso l'attenzione non soltanto su Farouk Kassam, ma anche sulla famiglia che per quasi sei mesi visse nell'angoscia, aspettando di poterlo riabbracciare. 177 giorni. Il rapimento di Farouk, la fiction di Rai 1 con Marco Bocci e Antonia Desplat, racconta proprio la battaglia dei suoi genitori, Fateh Kassam e Marion Bleriot, e il dolore della sorellina Nour. Ma che fine hanno fatto oggi i protagonisti di quella storia e come sono cambiate le loro vite dopo il sequestro del 1992?
In un'intervista rilasciata a Gente nel novembre 2026, Farouk ha infatti raccontato che il rapimento è ancora oggi un argomento del quale i suoi genitori preferiscono non parlare. Lui stesso vorrebbe talvolta confrontarsi con loro su quanto accaduto, ma Fateh e Marion hanno scelto di lasciarsi alle spalle quella parte della propria vita ed anche la realizzazione della serie televisiva non è stata accolta con lo stesso coinvolgimento dimostrato dal figlio. Fateh Kassam, interpretato da Marco Bocci, è stato uno dei protagonisti assoluti della vicenda del 1992.
Imprenditore di origini belghe e asiatiche, lavorava nel settore alberghiero in Costa Smeralda, dove gestiva il prestigioso hotel Luci di la Muntagna. Durante il sequestro si distinse per il carattere determinato e per le dichiarazioni particolarmente dure rivolte ai rapitori, rifiutando pubblicamente di piegarsi alle loro richieste. Oggi Fateh conserva un legame molto forte con la Sardegna. In una recente intervista a Famiglia Cristiana, pubblicata il 16 novembre 2026, ha raccontato di trascorrere ancora circa quattro mesi all'anno sull'isola, dove continua a essere riconosciuto e salutato con affetto da molte persone.
Di origini francesi, Marion discende da una famiglia legata alla storia dell'aviazione: tra i suoi antenati figura Louis Blériot, il celebre pioniere che nel 1909 attraversò per la prima volta la Manica a bordo di un aeroplano. Durante il rapimento, Marion rappresentò una figura fondamentale nella mobilitazione dell'opinione pubblica. Rimase particolarmente impresso il suo appello alle donne sarde, pronunciato durante una celebrazione religiosa a Orgosolo, quando chiese alle altre madri di comprendere il suo dolore e di aiutarla a riportare a casa il figlio.
Quel gesto contribuì a trasformare la tragedia privata della famiglia Kassam in una vicenda capace di coinvolgere emotivamente un intero Paese. Oggi, tuttavia, Marion preferisce non esporsi pubblicamente e non sono disponibili informazioni dettagliate e verificate sulla sua vita quotidiana. C'è poi Nour Kassam, la sorella minore di Farouk, che durante il sequestro era ancora una bambina. Anche lei si trovava nella villa di famiglia a Porto Cervo quando gli uomini armati fecero irruzione nella notte del 15 gennaio 1992, portando via il fratello. Nour visse quindi in prima persona le conseguenze di quella tragedia, assistendo alla sofferenza dei genitori e alla lunga attesa per la liberazione di Farouk.
Il rapporto con la terra nella quale venne rapito è particolarmente significativo. Farouk ha raccontato di aver sofferto quando i genitori decisero di vendere la villa di famiglia dopo il sequestro: era proprio quella casa che aveva immaginato di poter ritrovare durante i lunghi mesi trascorsi in prigionia. Nonostante le ferite lasciate dall'esperienza, Farouk ha deciso di partecipare personalmente alla fiction, interpretando un piccolo ruolo nei panni di un giornalista. Una presenza dal forte valore simbolico, che rappresenta anche un modo per confrontarsi nuovamente con il proprio passato. La miniserie, diretta da Carlo Carlei e ispirata al libro Mio figlio Farouk.
Anatomia di un rapimento, scritto da Fateh Kassam insieme a Marco Corrias, ripercorre i 177 giorni che separarono il bambino dalla sua famiglia, fino alla liberazione avvenuta nella notte tra il 10 e l'11 luglio 1992. La produzione è in onda su Rai 1 il 16, 17 e 23 novembre 2026, con gli episodi disponibili anche su RaiPlay. E proprio il ritorno di quella storia sul piccolo schermo ha permesso di scoprire qualcosa in più sulla vita attuale dei Kassam. Per Fateh e Marion, il ricordo del sequestro rimane una ferita della quale è difficile parlare. Per Nour, invece, prevale la scelta della riservatezza. Farouk ha intrapreso una strada diversa, decidendo di raccontare ciò che ha vissuto senza lasciare che quei 177 giorni, incredibilmente complicati, definiscano completamente la sua esistenza.