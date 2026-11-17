Pubblicazione: 17 novembre alle 19:31

Per interpretare un personaggio realmente esistito, a volte non basta studiarne la storia o imparare a riprodurne i gesti. Bisogna trasformarsi completamente, anche a costo di mettere alla prova il proprio corpo. È quello che ha fatto Marco Bocci per vestire i panni di Fateh Kassam in 177 giorni. Il rapimento di Farouk, la fiction di Rai 1 dedicata al drammatico sequestro del bambino avvenuto in Sardegna nel 1992. L'attore ha raccontato alcuni retroscena sorprendenti della preparazione al ruolo, svelando di aver affrontato una trasformazione fisica che lo ha portato a ingrassare di quasi 11 chili.

Intervistato da TV Sorrisi e Canzoni, Bocci ha spiegato chegli era rimasta impressa fin da quando era adolescente. Aveva soltantoquando apprese del rapimento attraverso il telegiornale, mentre si trovava in cucina insieme alla nonna. Un ricordo che, nonostante il passare del tempo, non lo ha mai abbandonato. Quando il produttoregli ha proposto di prendere parte alla fiction, dunque,conosceva già molto bene la storia della. La lettura della sceneggiatura ha fatto il resto, convincendolo ad accettare un ruolo tanto affascinante quanto emotivamente impegnativo.

La vera sfida, però, è arrivata durante la preparazione, visto che per interpretare Fateh, un uomo dalle origini multiculturali e dal carattere particolarmente deciso, l'attore ha studiato attentamente le interviste originali, cercando di riprodurne la parlata, i movimenti e gli atteggiamenti. Ma non si è fermato a questo, poiché Marco Bocci ha deciso di ingrassare di quasi 11 chili, modificando radicalmente il proprio aspetto fisico. Una scelta precisa, che aveva l'obiettivo di aiutarlo a entrare maggiormente in sintonia con il personaggio.

177 giorni. Il rapimento di Farouk, fonte: Rai

L'attore ha raccontato di aver impiegato circa due mesi per prendere peso e ben cinque per tornare alla propria forma precedente. La trasformazione, tuttavia, potrebbe essere passata inosservata a una parte del pubblico, perché i chili si sono concentrati soprattutto sull'addome, modificando meno sensibilmente il viso. Bocci ha inoltre rasato completamente i capelli e cambiato il proprio modo di muoversi, cercando di abbandonare le posture abituali. Non voleva semplicemente assomigliare a Fateh Kassam, ma arrivare a percepirne fisicamente la personalità, trovando una nuova naturalezza davanti alla macchina da presa.

E se la trasformazione estetica ha richiesto un notevole impegno,ha rappresentato una prova altrettanto delicata. I due si sono conosciuti durante una colazione inha ammesso di essersi sentito inizialmente sotto esame, consapevole di trovarsi davanti all'uomo del quale avrebbe dovuto raccontare uno dei momenti più dolorosi della vita. Temeva soprattutto chee desiderava ottenere la sua fiducia prima di cominciare le riprese.

Le preoccupazioni, fortunatamente, sono svanite rapidamente, visto che tra i due è nata una forte simpatia, tanto che Kassam ha invitato l'attore a cena nella propria abitazione e ha continuato a mantenere i contatti con lui, partecipando anche alle riprese della fiction. Un rapporto che ha permesso a Bocci di conoscere più da vicino non soltanto l'uomo che avrebbe interpretato, ma anche il contesto familiare nel quale si è consumata la tragedia. Le riprese si sono svolte anche nel vero albergo della famiglia Kassam, un luogo particolarmente significativo perché legato alla vita dei protagonisti della vicenda.

177 giorni. Il rapimento di Farouk, fonte: Rai

La produzione ha invece dovuto ricostruire gli ambienti della prigionia, dal momento che le grotte nelle quali Farouk rimase sequestrato erano troppo anguste e difficilmente accessibili per una troupe cinematografica. La fiction, diretta da Carlo Carlei e realizzata da Rai Fiction con Bim Produzione, prende ispirazione dal libro Mio figlio Farouk. Anatomia di un rapimento, scritto da Fateh Kassam con Marco Corrias, dove il racconto segue soprattutto il punto di vista dei genitori, interpretati da Marco Bocci e Antonia Desplat, mostrando il dolore, la paura e le difficoltà di una famiglia improvvisamente travolta da un incubo. Il 15 gennaio 1992, infatti, Farouk Kassam venne rapito all'età di sette anni nella villa di famiglia a Porto Cervo.

La sua prigionia, fino alla liberazione avvenuta l'11 luglio dello stesso anno. Una vicenda che sconvolse l'opinione pubblica italiana e che ancora oggi rappresenta una delle pagine più drammatiche della cronaca nazionale. Per, che nella vita privata è padre di Enea e Pablo, avvicinarsi a questa storia ha significato confrontarsi anche con le proprie paure. L'attore ha spiegato che alcune sceneproprio perché inevitabilmente lo portavano a immaginare una situazione simile vissuta dai suoi figli. Nonostante questo, ha cercato di mantenereuna volta terminate le riprese, alleggerendo il clima sul set attraverso momenti di ironia e leggerezza con i colleghi.

La fiction 177 giorni. Il rapimento di Farouk è in onda su Rai 1 il 16, 17 e 23 novembre 2026, con gli episodi disponibili anche su RaiPlay. Una produzione che non vuole limitarsi a ricostruire un caso di cronaca, ma raccontare la forza di una famiglia e la capacità di affrontare insieme una tragedia. E proprio questa dimensione umana sembra essere stata fondamentale per Marco Bocci, che ha scelto di trasformare il proprio corpo e il proprio modo di recitare pur di restituire al pubblico un ritratto il più possibile autentico di Fateh Kassam. Una storia che assume un significato ancora più speciale grazie alla partecipazione alla fiction del vero Farouk Kassam, protagonista di un cameo dal forte valore simbolico.